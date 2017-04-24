Из почти тысячи уволенных рабочих "Радиоприбора" трудоустроят лишь 600, и то - после митингов

В Приморье на стратегическом оборонном заводе "Радиоприбор", который стал филиалом Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ), начался набор сотрудников. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает администрация Приморского края.

"Начался набор работников в филиал. Он будет происходить поэтапно, потому что связан с производственным циклом. Сначала надо произвести закупку комплектующих - потребуется одно количество людей, затем начнется производство блоков - потребуются дополнительные силы", - рассказал губернатор края Владимир Миклушевский, слова которого приводит администрация.

Глава региона также уточнил, что долги по зарплате рабочим будут выплачиваться после реализации имущества завода. "Люди должны получить все положенные им средства. Этот вопрос связан с продажей имущественного комплекса, по сути "Радиоприбор" будет приобретен предприятием ДМЗ. Сейчас как раз идет арбитражная процедура - имущество оценят и выставят на торги. Полученные средства пойдут на погашение остальной части долгов по зарплате", - сказал Миклушевский.

Ранее власти края сообщали, что до конца этого года на предприятие планируется трудоустроить около 600-700 человек, отмечает "Интерфакс".

В прошлом году на "Радиоприборе" было объявлено о сокращении, в результате чего практически все 1,2 тыс. человек потеряли работу. В декабре 2016 года бывшие сотрудники завода обратились к главе государства с просьбой сохранить предприятие и уникальный коллектив. В конце декабря 2016 года завод подписал трехлетний контракт по гособоронзаказу.

В феврале оставшиеся без работы после сокращения рабочие предприятия вышли на митинг во Владивостоке с требованием погасить долги по зарплате и возобновить работу предприятия.

Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Филиал ОАО "Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова" в Приморье юридически был создан осенью 2016 года.

Большинство людей - 950 человек - обещают принять на работу в филиал Дубненского машиностроительного завода. Этот процесс, по планам, будет поэтапным и растянется на 4-5 месяцев.

Филиал ОАО "Дубненский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова" будет создан на базе ОАО "Радиоприбор": прежними останутся и местоположение, и площадь, и даже название. В отношении "Радиоприбора" в апреле 2016 года была введена процедура наблюдения сроком на 6 месяцев.

Сейчас на заводе создан консультационный центр по трудовым вопросам, в котором работники предприятия могут получить консультации по вопросам трудоустройства и профессионального обучения.

Напомним, перед Новым годом-2016 и в феврале 2016-го сотрудники "Радиоприбора" провели 2 митинга, требуя погасить многомиллионную задолженность по зарплате. После митингов долги были частично погашены, и к концу апреля задолженность по зарплате у "Радиоприбора" уменьшилась на 136 миллионов рублей, составив 249,9 миллионов .

Новости по теме:

Владивостокский "Радиоприбор" всё же закрывают, тысячу рабочих уволят

Во Владивостоке на госзаказ четыре месяца работают без зарплаты, но в Путина веруют

В Приморье рабочим завода буржуи не платят зарплату 5 месяцев, задолжав 20 млн рублей

Рабочие завода "Радиоприбор", восемь месяцев не получающие зарплату, грозят забастовкой

Голодовку протеста двадцати гастарбайтеров в Приморье остановили на время общения с ОНК