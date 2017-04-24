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Московский листок

Государство Украина одержало победу над Лолитой Милявской

Опубликовано 24.04.2017 в разделе комментариев 1

Государство Украина одержало победу над Лолитой Милявской

Служба безопасности Украины в своем официальном твиттер-аккаунте опубликовала фото певицы Лолиты с обнажившейся грудью.

Накануне украинские пограничники сняли с поезда российскую певицу и телеведущую Лолиту Милявскую, которая ехала к дочери, и запретили ей въезд на территорию страны.

- Я так понимаю, это теперь такая официальная информационная политика государства Украина? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ну что ж, "солидна еуропейска держава", чо... Для дураков, которые полагают, что Украина - это государство, наглядный урок. Человеку, кстати, родившемуся на Украине, запретили посещать родину, да еще и от имени государства снабдили оскорбительным фото - ну да, во время вечерники у человека бретелька на платье свалилась... Ну так в интернете много интересных фоток имеется...

Анастасия Деева, заместитель министра внутренних дел Украины.

Или вот Эка Згуладзе, еще один замминистра МВД Украины.

- Я ж говорю, не государство, а порностудия, да еще с лесбийским уклоном, - продолжил Анатолий Баранов. - Поэтому когда вы пересекаете границу этого странного образования, имейте в виду - законов там нет, и с вами может произойти  все, что угодно. И никто ни за что отвечать не будет - некому и не перед кем. 



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Всего комментариев к статье: 1
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 24.04.2017 11:04
Ну просто скандал вселенского масштаба.Бандеровское гетто не пустило певуна из власовского Кремля.Толстожопая богатая тварь по фамилии Порошенко показал средний палец своему плешивому дружбану.
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