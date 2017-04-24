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Московский листок

Жить в Москве смертельно опасно

Опубликовано 24.04.2017 в разделе комментариев 4

Жить в Москве смертельно опасно

Два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара в поселке Институт Полиомиелита в новой Москве – сейчас они доставлены в больницы, сообщает в понедельник столичный главк МЧС РФ. Сейчас пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Москвы, в каком состоянии – не уточняется.

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Это обзор событий на сегодняшнее утро. Всего вам доброго!



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: О чем вы вообще пишите? Коммунисты
орп написал 24.04.2017 12:37
О том, что при коммунистах в Москве происходило 1-2 убийства в месяц.
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15 000 000 ИГИЛбайтеров,завезенных гарантом
гарантия написал 24.04.2017 11:41
безопасности русских.
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(без названия)
Лис написал 24.04.2017 11:31
А где же хваленая Росгвардия? Или она только народ прессовать может?
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Зачем живете смерды?
Великопут написал 24.04.2017 11:21
Жить в Лондоне смертельно опасно, см. сводки британской полиции. Жить в Париже, Нью Йорке, Берлине.... Аналогично.
Жить в Аделаиде не опасно, Тель Авиве, Бейруте, Вильнюсе, Таллинне, Будапеште..... Аналогично.
О чем вы вообще пишите? Коммунисты седьмого дня зачем живите, похавать на бабло от рекламы?
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