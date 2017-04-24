Жить в Москве смертельно опасно

Два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара в поселке Институт Полиомиелита в новой Москве – сейчас они доставлены в больницы, сообщает в понедельник столичный главк МЧС РФ. Сейчас пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Москвы, в каком состоянии – не уточняется.
Скоростной поезд "Ласточка" сбил мужчину на станции "ЗИЛ" Московского центрального кольца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Скелет человека был обнаружен около жилого дома на улице Глебовская в воскресенье, 23 апреля, в дневное время. Рабочие проводили очистительные работы в коллекторе и случайно обнаружили человеческие останки.
На западе Москвы мужчина получил смертельное ножевое ранение, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля.
Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего уроженца Армении, открывшего стрельбу в одном из кафе Зеленограда. Как сообщила пресс-служба ведомства по Центральному округу, в результате инцидента был ранен житель города.
Это обзор событий на сегодняшнее утро. Всего вам доброго!
|
|
орп написал 24.04.2017 12:37
гарантия написал 24.04.2017 11:41
Лис написал 24.04.2017 11:31
Великопут написал 24.04.2017 11:21
Жить в Аделаиде не опасно, Тель Авиве, Бейруте, Вильнюсе, Таллинне, Будапеште..... Аналогично.
О чем вы вообще пишите? Коммунисты седьмого дня зачем живите, похавать на бабло от рекламы?