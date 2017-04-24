Жить в Москве смертельно опасно

Два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара в поселке Институт Полиомиелита в новой Москве – сейчас они доставлены в больницы, сообщает в понедельник столичный главк МЧС РФ. Сейчас пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Москвы, в каком состоянии – не уточняется.

Скоростной поезд "Ласточка" сбил мужчину на станции "ЗИЛ" Московского центрального кольца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Скелет человека был обнаружен около жилого дома на улице Глебовская в воскресенье, 23 апреля, в дневное время. Рабочие проводили очистительные работы в коллекторе и случайно обнаружили человеческие останки.

На западе Москвы мужчина получил смертельное ножевое ранение, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля.

Сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего уроженца Армении, открывшего стрельбу в одном из кафе Зеленограда. Как сообщила пресс-служба ведомства по Центральному округу, в результате инцидента был ранен житель города.

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