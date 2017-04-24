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Московский листок

"Белая шиза" и немного футбола

Опубликовано 24.04.2017 в разделе комментариев 3

Украинские фанаты футбольных клубов «Шахтер» и «Динамо» устроили беспорядки и расистскую акцию во время матча, на котором присутствовал инспектор УЕФА, приехавший на Украину, чтобы оценить ее готовность к финальному матчу Лиги чемпионов-2018.

Ранее игроки «Динамо» призвали своих болельщиков присоединиться к акции «#белаяшиза», в рамках которой на матч фанатов приглашали в белом. Так они намекали на цвет кожи спортсменов клуба. В итоге некоторые пришли в головных уборах, которые похожи на колпаки расистской организации Ку-Клукс-Клан. Также на своей одежде фанаты нарисовали свастику.

Среди болельщиков донецкого клуба был фанат в белой футболке с изображением Адольфа Гитлера. Кроме того, фанаты во время матча зажигали петарды и бросали фаеры в зрителей. 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Левон Казарян написал 24.04.2017 12:29
Перекуем белую шизу на белую горячку!
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Вальцман и Гройсман -руководители еврейского фашистского государства?
столик 666 написал 24.04.2017 12:19
Вальцман-это Гитлер сегодня?
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(без названия)
Лис написал 24.04.2017 11:40
Пушечное мясо олигархии во всей красе.
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