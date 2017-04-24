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Московский листок

Евросуд принял жалобу одного из пострадавших на антикоррупционной акции 26 марта

Опубликовано 24.04.2017 в разделе комментариев 1

протест коррупция полицейщина евросуд навальный
Евросуд принял жалобу одного из пострадавших на антикоррупционной акции 26 марта

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба по задержаниям во время акции против коррупции 26 марта. Речь идет о деле жителя Сочи Виталия Нибиеридзе, обвиненного в организации незаконного митинга и оставленного под административным арестом на восемь суток. По ожиданиям правозащитников, число будущих аналогичных обращений в ЕСПЧ может исчисляться сотнями. 

Жалобу направила международная правозащитная группа "Агора", пишет "Коммерсант". "Это первая жалоба по 26 марта, но далеко не последняя", - подчеркнул в беседе с изданием руководитель организации Павел Чиков. 

Нибиеридзе, координатор общественного движения "Открытый Сочи", подавал заявку на проведение митинга 26 марта, но городские власти ему отказали. Тогда он написал в социальной сети сообщение, позвав всех на собрание без лозунгов и звукоусиливающей аппаратуры. 

Как рассказал изданию адвокат Нибиеридзе Михаил Беньяш, в итоге "восемь человек с кроссовками наперевес были задержаны на подходе к месту собрания: полиция пояснила, что кроссовки якобы были украдены из торгового центра". Затем задержали самого Нибиеридзе и гражданского активиста Михаила Пчелина. Таким образом были нарушены ст. 10 (свобода слова и выражения мнения) и ст. 11 (свобода собраний) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, считает адвокат. 

Также, по его словам, была нарушена ст. 6 (право на справедливый суд). "Нам не дали ознакомиться с материалами дела. Их выдали за 15 минут до начала процесса, а когда я успел сфотографировать десять страниц, то подошел судья, выхватил дело и сказал, что время вышло", - пояснил Беньяш. Кроме того, на суде у адвоката не было возможности выступить с речью. В итоге Нибиеридзе отправили под административный арест на восемь суток. По мнению адвоката, само по себе не являющееся опасным правонарушение не было доказано, и это говорит о нарушении еще и ст. 5 конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность). 

Беньяш добавил, что в ближайшее время в ЕСПЧ будет направлена жалоба по делу Пчелина. Этого активиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию незаконного митинга. 

По прогнозам Чикова, в ближайшие две недели поток жалоб в ЕСПЧ будет расти. По итогам акций против коррупции 26 марта было возбуждено по разным оценкам 1,5-2 тысячи административных дел, сообщил правозащитник. Только "Агора" защищает 130 человек из 13 городов. "И мы точно все эти дела доведем до Страсбурга", - заверил Чиков. По всей стране права задержанных на митинге защищают также юристы ряда крупных организаций, в их числе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), "Русь сидящая", "Открытая Россия" и "Мемориал", добавил руководитель "Агоры". 

Кремль ранее приравнял компенсацию через ЕСПЧ к "денежному вознаграждению" за участие в акции протеста 26 марта 

В Кремле после волны протестов по всей России заявили о неких "денежных наградах", которые организаторы акций 26 марта якобы сулили несовершеннолетним. Затем в кремлевской пресс-службе пояснили, что под обещанным протестующим вознаграждением подразумевали возможные компенсации, которые задержанные участники митингов 26 марта могут отсудить через ЕСПЧ. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные обещания публиковались в Twitter. По всей видимости, имелась в виду публикация Навального, который был одним из организаторов акций 26 марта. В одной из записей оппозиционера в Twitter перед протестами было сказано, что он обещает отсудить по 10 тысяч евро в ЕСПЧ для каждого незаконного задержанного на митингах участника. 

Митинги 26 марта против коррупции обернулись не только административными делами. Следственный комитет 13 апреля задержал четырех участников антикоррупционной акции в Москве по подозрению в нападении на полицейских. Им предъявили обвинения в в рамках уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. 

В Волгограде студент Волгоградского социально-педагогического университета пятикурсник Максим Бальдинов также стал фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского. Полиция утверждает, что во время митинга на аллее Героев молодой человек "ввязался в драку с сотрудниками полиции" и "ударил ногой полицейского в момент, когда правоохранитель задерживал другого протестующего". 

Акции против коррупции в воскресенье, 26 марта, прошли в 99 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В протестах по всей стране, по подсчетам СМИ, приняли участие около 60 тысяч человек. 

По данным московских властей, в столице были задержаны более 600 человек, по данным правозащитников - задержанных было 1030 человек, в том числе организатор митинга оппозиционер Алексей Навальный, которого суд приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей и 15 суткам ареста.

Напомним, после всероссийской антикоррупционной акции 26 марта общество было поражено тем, как на самом деле мало "зарабатывают" Путин и Медведев - всего каких-то восемь миллионов на брата, не то, что Володин или "свободные" олигархи вроде Михельсона, или уж стопудовый "туз", мультимиллиардер Усманов.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев 14 апреля в рамках традиционной информационно-отчётной кампании обнародовали декларации о своих доходах и имуществе. 

Согласно документу на сайте правительства, Медведев за 2016 год заработал 8,587 млн руб. Это на 2% меньше, чем годом ранее, отмечает РБК. 

Как сообщает сайт Кремля, доход президента за 2016 год составил 8,858 млн рублей - то есть Путин заработал примерно на 300 тысяч больше, чем Медведев. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Головой думать надо!
Нукри написал 24.04.2017 13:17
Настоящий грузин живет в грузии. Это наебиридзе пусть берет кросовки и валит на историческую родину. В этом мудрость, в этом справедливость.
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