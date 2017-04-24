Таджикистан не хочет отставать от Казахстана в отдалении от "русского мира"

Власти Таджикистана официально запретили регистрировать отчества и фамилии на русский манер. Документ был подписан в марте президентом страны Эмомали Рахмоном. Об этом сообщил заместитель руководителя управления регистрации актов гражданского состояния при министерстве юстиции Джалолиддин Рахимов.

Русские окончания «ов», «ова»,«ович», «овна» заменят национальные окончания, например, такие как «зод», «зода», «пур», «иён», «фар» и т.д., сообщает сайт таджикского радио «Озоди», в интервью которому Рахимов прокомментировал нововведение.

Отныне присвоение имен и их правильное написание в Таджикистане будут строго контролировать на предмет соответствия культуре и национальным традициям, заявил Рахимов. Перечень допустимых имен содержится в утвержденном правительством Реестре таджикских национальных имен. Они, как и отчества, и фамилии, по словам чиновника, должны быть в Республике Таджикистан четко обоснованы «историческими ценностями и таджикской национальной культурой».

Рахимов посетовал, что в Таджикистане есть еще такие жители, которые вопреки предписаниям государства хотят сохранить в фамилиях своих детей окончания «ов», «ова», «ович», «овна». С ними приходится беседовать и объяснять высшую государственную задачу — таджикизации фамилий. «Мы должны иметь национальные и патриотические чувства», — объяснил Рахимов значение закона. Эта информация несколько противоречит сообщениям о том, что запрет якобы распространяется исключительно на лиц таджикской национальности, а национальные меньшинства, к которым относятся проживающие в Таджикистане русские, смогут называть своих детей в своих традициях.

Впредь, прямо объясняют официальные лица, запрещается называть ребенка именем, чуждым таджикской национальной культуре. Но и это не всё. В список запретов попали названия животных и птиц, а также наименования вещей и товаров. Кроме того, в этот же список попали оскорбительные имена и словосочетания, унижающие честь и достоинство человека, а также разделяющие людей на касты. Речь идет о так называемых псевдонимах: мулло, халифа, тура, ходжа, худжа, шайх, вали, охун, амир, суфи и т.п.

Напомним, в 2007 году президент Таджикистана сменил свое имя с Эмомали Шарифовича Рахмонова на Эмомали Рахмона, после чего его примеру последовали многие чиновники.

Уже в 2009 году таджикские депутаты приняли новый закон «О государственном языке». Он обязывает всех граждан республики знать таджикский и полностью исключает положение о «языке межнационального общения», которым признавался русский. С инициативой законопроекта выступил сам президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Подобные тенденции имеют место и в других странах бывшего СССР.

В 2009 году литовские власти сообщили, что готовят правовые основания для того, чтобы позволить жителям страны изменять фамилии, отказываясь от русских суффиксов и таким образом делая их «более литовскими».

В 2013 году в Латвии произошел скандал, когда суд портового города Лиепая принял заявление у местного жителя Сергея Антонова, который жаловался на местный загс, отказавший ему в праве зарегистрировать новорожденного ребенка под русским именем.

Сергей Антонов хотел назвать своего младенца Мироном, но там ему отказали, ссылаясь на местный закон. Согласно ему, все мужские имена должны иметь латышское окончание «s», ибо таковы правила государственного языка. Если бы он согласился, его ребенка по документам звали бы Mirons. Данное имя оказалось бы созвучным латышскому слову mironis, означающему «покойник». Но Сергей Антонов не согласился.

В Эстонии действует принятый парламентом еще в 2005 году закон об именах. Он ограничивает возможность получения слишком распространенных фамилий. В нем немало популярных русских фамилий — Иванов, Петров, Сидоров, Орлов, Голубев и т.д.

Также недавно на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с предложением изменить русские фамилии граждан страны на украинские.

«В целях дальнейшей декоммунизации нашего государства предлагаю переделать русские фамилии и имена на украинский лад. Иванов — Иваненко, Кузнецов — Кузьменко и т.д.», — написал автор обращения.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Народ-гастарбайтер получил очередную дозу национальной гордости от своих господ! Как же это символично - именно отчества отменяются, а мы ведь помним, какую республику в СССР звали Старшим братом (РСФСР), а в культурно-образовательном-то плане и Отцом, конечно же. Можно сколько угодно рассуждать о русофобии, которая как-то внезапно проснулась у бывших советских братьев (Рахмон - давний "друг Путина", кстати), но мы-то, марксисты-ленинцы, должны видеть здесь и чёткую социально-экономическую, базисную изнанку. Процессы сепаратизации, социального регресса в экс-советских республиках идут параллельно, им бы впору устраивать, как раньше-то было, социалистическое соревнование - только теперь оно будет неофеодальным соревнованием, исторически обратным социализму, регрессным. Под видом "восстановления исторической справедливости" и национальных корней, национальной идентичности - везде, включая и саму Россию, идёт вытеснение общих, советских, социалистических культурных норм. Советский народ - не как лозунг, а именно как реальность популяционной ассимилляции целого века, рубят по живому. Рубят новые господа, возродившиеся из партноменклатуры и "теневиков". Сперва его разрубили границами, ударили по единой, межреспубликанской, сращённой Госпланом воедино экономике - теперь дорубают народ уже на культурном уровне. Казахстан с его латиницей - и упрекнуть-то нельзя, ведь у него вообще никакой письменности не было до Советской власти, поэтому и буквы казахского алфавита такие замысловатые, их придумывали владеющие кириллицей специалисты, подчёркивая "спеллинг" национальных звучаний. Очень тонко и заботливо подходили "большевики от культуры" к формированию письменности везде, где её не было при свергнутых феодалах, - письменности как средства укоренения социализма. Но вот каким боком всё вышло, едва из центра, из Москвы СССР был упразднён в 1991-м Ельциным и Ко - теперь эти звуки, "кыша орысша" (горчица русская) будут на латинице "корчиться безъязыкие"... Но повторяю: тут не место для плакальщиц в кокошниках "русского мира", он - лишь один из осколков и прав на советское имеет не больше, чем соседи. А трудовому народу всего СССР, который при всех национальных демаршах остаётся советским по способам заработка не на родине, по охвату территорий, по владению именно русским языком, без знания которого ег ои на работу не возьмут - трудовому народу придётся срастаться, сметая выставленные буржуями преграды, и теперь не только границы, но и религии, алфавиты и всю эту наросшую поверх карты СССР мишуру! Чтобы над заказывающим сейчас "музыку" (культуру) правящим классом неофеодалов (который в Таджикистане убил социалистическую экономику, уселся на газ - и ему "лишние рты" не нужны, пусть едут зарабатывать для семей рубли в РФ, но без русских отчеств, ибо власть тут местных князьков, которым надо ещё и налоги платить за право быть таджиком) и капиталистов восторжествовал трудовой народ - нужна не культурно-локальная, нужна всеобщая освободительная революция, Вторая Социалистическая, которая может стартовать где угодно, в самом слабом звене даже, но принять именно Советский, Союзный характер, сметая власть тех, кто так долго лишал трудящихся не только общего языка, но и рабочих мест, колхозов, заводов, городов, в конечно итоге - социалистической родины. Её придётся завоевать заново - принципиально ДЛЯ ВСЕХ. А язык будет общим - тот, которым разговаривал Ленин!