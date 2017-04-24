Украинские энергетики не прекратят поставки электроэнергии из-за задолженности, надеются в ЛНР

В ЛНР сохраняют надежду, что украинские энергетики не прекратят поставки электроэнергии из-за задолженности, заявил «Известиям» представитель ЛНР Владислав Дейнего.

«Это очередной шаг экономической блокады. Будут определенные трудности у предприятий, население не пострадает абсолютно. При этом я сохраняю надежду на то, что это всего лишь намерение, которое завтра реализовано не будет. При любом раскладе на переключение в экстренном случае понадобится 3–4 часа, не более», — сказал полпред ЛНР.

Дейнего не стал раскрывать информацию, откуда будет поступать электроэнергия в ЛНР в случае прекращения поставок со стороны Украины. «Это информация не для прессы», — заявил он.

По мнению Дейнего, задолженность ЛНР перед украинскими энергетиками практически нулевая.

«Если брать по совокупности, то задолженность Украины перед нами несоизмеримо больше. Определенная проблема есть у нас в расчетах по воде. Действительно, там энергетическая составляющая выглядит как задолженность украинского предприятия, которое поставляет нам воду, перед энергоснабжающими компаниями. Вот это единственное место, где нас можно уличить в наличии непогашенных обязательств. Опять-таки, Украина сделала всё, чтобы исключить возможность по взаимным расчетам на поставку воды, и теперь пытается манипулировать этой задолженностью», — заявил собеседник «Известий».

По решению министерства энергетики и угольной промышленности Украины, с полуночи 25 апреля ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) прекращает поставки электроэнергии на неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Напомним, ЛНР испытывала перебои не только с электричеством, но и с водой по вине киевской хунты.

10 марта текущего года украинская сторона без предупреждения прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики с западной фильтровальной станции в результате аварии на одной из ниток водовода ЗФС.

"В три часа ночи без предоставления официальных документов прекращена поставка воды с ЗФС находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит", - сообщил Луганский информационный центр.

В пресс-службе предприятия отметили, что в связи с этим будут изменены существующие графики подачи воды на города.

"Со слов представителей КП "Попаснянский районный водоканал", подача воды с ЗФС прекращена из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200мм. Официальных документов, подтверждающих данную информацию, не предоставили", - говорилось в сообщении.

Украина не первый раз прекращает подачу воды в ЛНР с подконтрольной им территории. Так, Киев 1 декабря 2016 года прекратил подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора и более чем вдвое сократил объемы поставок с Западной фильтровальной станции (ЗФС).

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