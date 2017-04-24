Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинские энергетики не прекратят поставки электроэнергии из-за задолженности, надеются в ЛНР

Опубликовано 24.04.2017 в разделе комментариев 9

украина лнр укронацизм электричество
Украинские энергетики не прекратят поставки электроэнергии из-за задолженности, надеются в ЛНР

В ЛНР сохраняют надежду, что украинские энергетики не прекратят поставки электроэнергии из-за задолженности, заявил «Известиям» представитель ЛНР Владислав Дейнего. 

«Это очередной шаг экономической блокады. Будут определенные трудности у предприятий, население не пострадает абсолютно. При этом я сохраняю надежду на то, что это всего лишь намерение, которое завтра реализовано не будет. При любом раскладе на переключение в экстренном случае понадобится 3–4 часа, не более», — сказал полпред ЛНР. 

Дейнего не стал раскрывать информацию, откуда будет поступать электроэнергия в ЛНР в случае прекращения поставок со стороны Украины. «Это информация не для прессы», — заявил он. 

По мнению Дейнего, задолженность ЛНР перед украинскими энергетиками практически нулевая. 

«Если брать по совокупности, то задолженность Украины перед нами несоизмеримо больше. Определенная проблема есть у нас в расчетах по воде. Действительно, там энергетическая составляющая выглядит как задолженность украинского предприятия, которое поставляет нам воду, перед энергоснабжающими компаниями. Вот это единственное место, где нас можно уличить в наличии непогашенных обязательств. Опять-таки, Украина сделала всё, чтобы исключить возможность по взаимным расчетам на поставку воды, и теперь пытается манипулировать этой задолженностью», — заявил собеседник «Известий». 

По решению министерства энергетики и угольной промышленности Украины, с полуночи 25 апреля ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) прекращает поставки электроэнергии на неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Напомним, ЛНР испытывала перебои не только с электричеством, но и с водой по вине киевской хунты.

10 марта текущего года украинская сторона без предупреждения прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики с западной фильтровальной станции в результате аварии на одной из ниток водовода ЗФС. 

"В три часа ночи без предоставления официальных документов прекращена поставка воды с ЗФС находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит", - сообщил Луганский информационный центр. 

В пресс-службе предприятия отметили, что в связи с этим будут изменены существующие графики подачи воды на города. 

"Со слов представителей КП "Попаснянский районный водоканал", подача воды с ЗФС прекращена из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200мм. Официальных документов, подтверждающих данную информацию, не предоставили", - говорилось в сообщении.

Украина не первый раз прекращает подачу воды в ЛНР с подконтрольной им территории. Так, Киев 1 декабря 2016 года прекратил подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора и более чем вдвое сократил объемы поставок с Западной фильтровальной станции (ЗФС). 

Новости по теме:

Наблюдателей ОБСЕ в ЛНР постигла судьба Мозгового

Воду в Луганск обещают вернуть с западной, украинской стороны сегодня же вечером



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 9
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
хорошая новость написал 24.04.2017 17:04
"...Дейнего не стал раскрывать информацию, откуда будет поступать электроэнергия в ЛНР в случае прекращения поставок со стороны Украины..." Секрет Полишенеля. Да из моего кармана налогоплатильщика РФ. А мне взамен будут втюхивать про "духовные скрепки"....
Ответить
(без названия)
это да! написал 24.04.2017 16:38
проклятый Порошенко захватил украинские Крым и Донбасс!
будь проклят ботоксный карлик Порошенко!
Ответить
(без названия)
стоик734 написал 24.04.2017 16:22
Сионист-таракан Порошенко устроил геноцид украинцев?
Ответить
(без названия)
как это верно! написал 24.04.2017 16:22
простая работа у ольгинцев - знай себе поливай грязью Украину и бреши
по возможности тупо и примитивно, да получай бабло
пацаны, возьмите к себе!
Ответить
Re: Долой фашистскую хунту Путина-Порошенко!!!
Курт 3 написал 24.04.2017 16:06
Не не, вы там себе как хотите, а нашу Хунту трогать не надо
Это наша Хунта!
Ответить
Долой фашистскую хунту Путина-Порошенко!!!
Лис написал 24.04.2017 16:01
Бандеровское гетто,которое спонсируют Путин,Греф и Костин,опять кошмарит Человечество.
Ответить
(без названия)
факты просты написал 24.04.2017 15:56
ЛНР два года не платит за электроэнергию
а сидит на шее у Украины
теперь будет сидеть на шее у РФ
Ответить
не прекратят поставки электроэнергии из-за задолженности
Курт 3 написал 24.04.2017 15:52
К Путину, денежков даст-заплатите, а том видно будет
Не Хунте же финансировать ваш "руцкамир"
Ответить
(без названия)
Дмитрий..г..Запорожье написал 24.04.2017 15:52
Напрасные надежды.Пусть кацапорылые макаки освещают.Быстрее разорятся,а то надоело уже с кацапорылой м.разью возиться.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Белая шиза" и немного футбола
"Белая шиза" и немного футбола
24.04.2017
Лидеры будущей революции неизвестны
Лидеры будущей революции неизвестны
22.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путинская Россия по расходам на "оборонку" на третьем месте после США и КНР (4)
Украинские энергетики не прекратят поставки электроэнергии из-за задолженности, надеются в ЛНР (9)
Таджикистан не хочет отставать от Казахстана в отдалении от "русского мира" (15)
Евросуд принял жалобу одного из пострадавших на антикоррупционной акции 26 марта (4)
"Белая шиза" и немного футбола (5)
Жить в Москве смертельно опасно (6)
Тело второго горняка найдено под завалами в Челябинской области (1)
Государство Украина одержало победу над Лолитой Милявской (24)
Сбербанк не только финансирует Украину - он еще и в России не работает (6)
Из почти тысячи уволенных рабочих "Радиоприбора" трудоустроят лишь 600, и то - после митингов (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: "Франциянаш" не будет...
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник 20 ч Мск - Павел Салин в студии М.Калашникова на радио "Комсомольская правда"
Максим Калашников Максим Калашников: О ценах на бензин и об охреневшем начальстве
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: К фильму "Матильда" ведёт и религиозная безграмотность и историческая
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss