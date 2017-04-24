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Московский листок

Путинская Россия по расходам на "оборонку" на третьем месте после США и КНР

Опубликовано 24.04.2017 в разделе комментариев 4

сырьеваяимперия оборонка
Путинская Россия по расходам на "оборонку" на третьем месте после США и КНР

В 2016 году объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015-м и достиг 1,686 трлн долларов. Лидерами по затратам на вооружение остаются США и Китай, в то время как Россия выбилась на третье место, потеснив Саудовскую Аравию. 

Об этом говорится в презентации доклада на сайте Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Согласно проведенному исследованию, рост военных расходов в мире наблюдается второй год подряд впервые с 2011 года, когда этот показатель достиг наивысшей точки в 1,699 трлн долларов. 

На первом месте по военным расходам во всем мире остаются США: за 2016 год затраты страны на вооружение выросли на 1,7% и достигли таким образом 611 млрд долларов. Второй по этому показателю снова Китай, расходы которого увеличились на 5,4% до 215 млрд долларов (впрочем, это значительно ниже темпов роста, наблюдавшихся в предыдущие годы).

На третьем месте оказалась Россия, чьи расходы в 2016 году выросли на 5,9% - до 69,2 млрд долларов. Таким образом, РФ поменялась местами с Саудовской Аравией, которая в прошлом году была третьей по военным расходам, а на этот раз заняла четвертую строчку. Ее затраты на вооружение за 2016 год упали на 30%, до 63,7 млрд долларов, "несмотря на ее постоянное участие в региональных войнах", отметили в SIPRI. 

Пятой в рейтинге оказалась Индия с ростом военных расходов на 8,5% до 55,9 млрд долларов. По итогам прошлого года эту позицию занимала Великобритания с 55,5 млрд долларов. 

В странах Западной Европы второй год подряд растут военные расходы, увеличившиеся за 2016 год на 2,6%. Наиболее заметный рост зафиксирован в Италии (11% в период с 2015-го по 2016 год). Наибольшее относительное увеличение военных расходов наблюдается в странах Центральной Европы, что, по мнению исследователей, "отчасти объясняется восприятием России, представляющей большую угрозу". При этом cовокупные военные расходы европейских стран-членов НАТО почти в четыре раза превышают военные расходы России, отмечает Ouest-France (перевод InoPressa.ru). 

Наибольшее падение военных расходов в 2016 году зафиксировано в нефтезависимых странах. Помимо Саудовской Аравии затраты на вооружение снизили Венесуэла (-56%), Южный Судан (-54%), Азербайджан (-36%), Ирак (-36%). Также значительно сократили военные расходы Ангола, Эквадор, Казахстан, Мексика, Оман и Перу. В SIPRI отметили, что причиной этого стало "сокращение доходов от нефти и связанные с этим экономические проблемы". 

В 2016 году на военные расходы в мире пришлось 2,2% мирового ВВП. Самым высоким этот показатель оказался на Ближнем Востоке (в среднем 6%), самым низким - в Северной и Южной Америке (в среднем 1,3% от мирового ВВП). 

По данным февральского отчета SIPRI, Россия входит в пятерку крупнейших экспортеров оружия в мире наряду с США, Китаем, Францией и Германией. На долю этих государств приходится 74% от мирового объема экспорта вооружений, выяснили исследователи. Россия занимает в рейтинге второе место с показателем 23%. 

При этом объем продаж оружия в мире неуклонно растет с 2004 года. В 2012-2016 годах он увеличился на 8,4% по сравнению с 2007-2011 годами и достиг наивысших показателей с момента окончания холодной войны. Крупнейшими импортерами вооружений стали Индия и Саудовская Аравия. 

В декабре прошлого года были опубликованы результаты исследования американского конгресса, согласно которым США заняли первое место по экспорту вооружений в 2015 году (40 млрд долларов), Россия оказалась на третьем (11,1 млрд долларов). 

При этом президент РФ Владимир Путин в марте прошлого года сообщил, что в 2015 году экспорт военной продукции России составил 14,5 млрд долларов. "Россия сохраняет второе место в списке мировых лидеров по поставкам военной техники и вооружений на глобальных рынках, причем с уверенным отрывом от следующих за нами стран", - заявил глава государства (цитата по РИА "Новости").

Поскольку постсоветская Россия давно не конкурент США в области вооружений, то и беспокоится дядя Сэм исключительно только из-за наращивания вооружений в КНР, у своего основного конкурента.

В январе текущего года Народно-освободительная армия Китая опубликовала на своем сайте фотоотчет с учений ВВС "Красный меч - 2016", проведенных еще в ноябре прошлого года. Попавшие в отрытый доступ снимки породили предположения, что китайские военные проводят испытания новой ракеты дальности действия за пределами прямой видимости класса "воздух - воздух". 

На одной из фотографий, размещенных на официальном сайте армии КНР в середине января, запечатлен двухдвигательный истребитель "Цзянь-11B" (J-11В), несущий большую ракету. Ее длина составляет примерно четверть от 22-метрового военного самолета.

В учениях "Красный меч - 2016", по данным китайских ВВС, приняли участие около 100 самолетов. При этом еще в конце 2016 года на сайтах, посвященных оружию, распространились фотографии с китайским ударным истребителем J-16, несущим почти идентичную ракету. 

По информации китайской правительственной газеты The China Daily, ни армия КНР, ни подрядчики в сфере обороны не делали никаких официальных заявлений по поводу возможного появления нового оружия. В то же время появление ракеты на снимках привлекло внимание интересующихся темой вооружений энтузиастов. Многие из них полагают, что такая ракета позволит расширить боевые возможности ВВС Китая. 

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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик737 написал 24.04.2017 16:40
Мир спокоен - РОГАгозины и Сердюковы половину разворуют, остальное достанется Васильевым?
.
А Карлики перекрасят старые МИГ-29 в Новейшие МИГ-35?
"авианосец Кузю" переведут с угля на дрова - березовые?
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(без названия)
стоик736 написал 24.04.2017 16:31
Мир спокоен - РОГАгозины и Сердюковы половину разворуют, остальное достанется Васильевым?
А Карлики перекрасят старые МИГ-29 в Новейшие МИГ-35?
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(без названия)
стоик735 написал 24.04.2017 16:30
Мир спокоен - РОГАгозины и Сердюковы половину разворуют, остальное достанется Васильевым?
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Долой диктатуру богатых тварей!!!
Лис написал 24.04.2017 16:29
Начало Третьей Мировой войны-это начало Мировой Социалистической революции.
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