Талибы спровоцировали отставку министра обороны Афганистана

После крупнейшей атаки талибов на военную базу в Афганистане, в результате которой погибли более ста человек, министр обороны республики Абдулла Хан Хабиби и начальник Генштаба армии Кадам Шах Шахим ушли в отставку. Об этом сообщается в официальном Twitter канцелярии афганского президента.

На пресс-конференции в понедельник, 24 апреля, Хабиби и Шахим назвали свою отставку добровольной, сообщает Reuters. "Мы всегда должны искать решение проблем, и поэтому я решил, что на страже должен стоять другой защитник", - сказал теперь уже бывший глава Минобороны республики.

Пресс-секретарь президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил, что увольнение связано с пятничной атакой на военную базу в городе Мазари-Шариф. Также в канцелярии главы государства сообщили, что из-за нападения были заменены командиры четырех армейских корпусов. Кроме того, по меньшей мере восемь афганских военнослужащих были арестованы.

При этом в понедельник на используемую США военную базу в провинции Хост на востоке Афганистана было совершено нападение. Нападавшие, предположительно талибы, взорвали бомбу в автомобиле у входа в лагерь Chapman - секретный объект, в котором размещаются американские военнослужащие и наемники. Об этом Reuters сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Мубарес Мохаммед Задран. Информацию о жертвах и нанесенном ущербе он не предоставил.

Пресс-секретарь вооруженных сил США в Афганистане капитан Уильям Сальвин подтвердил факт взрыва автомобиля у входа на военную базу. По его данным, появилась информация о потерях среди афганцев, но погибших из числа американцев и состава коалиционных сил нет.

Нападение на военную базу совпало с необъявленным визитом министра обороны США Джеймса Мэттиса в Афганистан 24 апреля. По данным Reuters, в Кабуле глава Пентагона должен встретиться с американскими военными и афганскими официальными лицами.

Атака на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана произошла в пятницу, 21 апреля. Боевики проникли на территорию объекта в автомобилях, использовали при нападении гранаты и взорвали пояса смертников. В результате атаки погибли по меньшей мере 140 афганских военнослужащих. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное в РФ террористическое движение "Талибан".

Напомним, незадолго до атаки талибов, США похвалялись своим "совершенным" оружием, которым бомбили - и не очень точно, - игиловцев на границе с Пакистаном.

Пентагон впервые в истории США применил свое самое совершенное неядерное оружие, сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую неофициально именуют "матерью всех бомб" (MOAB), нанеся удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) на востоке Афганистана. Об этом 13 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники в Пентагоне.

Как стало известно журналистам, США нанесли удар по позициям террористов в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны на границе с Пакистаном. Телеканал сообщает, что авиаудар состоялся "несколько часов назад".

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