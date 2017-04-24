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Московский листок

Истинные причины Чернобыльской катастрофы

Опубликовано 24.04.2017 в разделе комментариев 0

В преддверии 31 годовщины катастрофы на ЧАЭС. Владимир Комаров, зам. директора по науке смоленской АЭС, главный инженер ЧАЭС после катастрофы 1996 года. Об истинных причинах катастрофы.



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