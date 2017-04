Следом за Падалкой из отряда выпали ещё трое космонавтов

Межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» приняла решение отчислить из отряда космонавтов троих летчиков. Как сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов, из отряда исключены инструкторы, космонавты-испытатели Сергей Волков и Александр Самокутяев, а также космонавт-испытатель Сергей Ревин.

«Уход каждого космонавта из отряда — это сложное решение не только для космонавта, но и для ЦПК, для всей пилотируемой космонавтики», — цитирует слова начальника Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова агентство «РИА Новости».

«Ресурсы человеческого организма ограничены, а жизнь не стоит на месте. Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд», — сказал он, отметив, что это вполне естественный процесс.

Ранее сообщалось, что несколько опытных космонавтов могут покинуть российский отряд в ближайшее время.

22 апреля стало известно, что летчик-космонавт Геннадий Падалка написал заявление об уходе по собственному желанию.

Российский космонавт Геннадий Падалка - рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов - написал заявление об отчислении из отряда космонавтов, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков. Падалка - герой знаменитого видео (18+), запечатлевшего грустный диалог летящих на МКС космонавтов с обсуждением того, "нахера оно нам надо". "It's my last flight. Всё", - говорит тогда Падалка.

Лончаков сообщил ТАСС в субботу: "Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели". По его словам, в ЦПК не видят большой проблемы в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен новый набор, кроме того, в отряде немало космонавтов, еще не летавших в космос.

Сам Падалка подтвердил, что будет работать в отряде до 28 апреля: "Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет". Он также сообщил, что готов отправиться в шестой орбитальный полет, чтобы уставить очередной рекорд по суммарному пребыванию в космосе - в районе тысячи суток - однако его не назначают в экипаж.

