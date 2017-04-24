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Московский листок

Римлянин ехал к путанам, а приехал к жене

Опубликовано 24.04.2017 в разделе комментариев 0

италия проституция семья весело
Римлянин ехал к путанам, а приехал к жене

Итальянец, решивший развлечься с проститутками, обнаружил среди них свою жену. Последовавший между супругами скандал смогла разнять только полиция.

Забавный случай произошел 17 апреля в Риме. 49-летний Джорджио В. ушел вечером из дома под предлогом встречи с друзьями, предупредив свою 37-летнюю супругу Терезу, что переночует у знакомого и вернется домой на следующий день, сообщает Il Giornale Italiano.

Мужчина действительно провел некоторое время в компании знакомых, после чего отправился в город на поиски продажной любви. Ранее он обычно встречался с проститутками в определенном районе Рима, но в этот раз решил отправиться в другой, на улицу Христофора Колумба.

К ужасу мужчины, в первой же женщине, подошедшей к его автомобилю в мини-юбке и на каблуках, он узнал Терезу. Как выяснилось, женщина регулярно торговала собой, пользуясь отлучками мужа, причём главным стимулом для неё были вовсе не деньги, а непривычность ситуаций соития, неизвестность партнёра и ощущение себя товаром в его руках.

Между супругами возник скандал, который перерос в рукоприкладство. Конфликт смогли уладить только вызванные прохожими полицейские.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине на занятиях проституцией поймали телеведущую популярного развлекательного телешоу.

Отметим, что в России подобная "романтика" товарно-денежных отношений в области сексуальных утех порою выглядит экстремально. Так, например, в Самаре фельдшерица ехала на "скорой" по вызову оказывать бесплатную медицинскую помощь мужчине, а попала в западню - её ждали пятеро сексуально голодных и пьяных мужчин. Только запор на двери в ванной комнате и мобильный телефон - спасли её от группового изнасилования: наряд полиции явился до того, как озабоченные и подвыпившие мужики сломали дверь.

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