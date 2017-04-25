Британия завершила эпоху ядерного разоружения

Великобритания оставляет за собой право на превентивный удар с использованием ядерного оружия, в эфире Би-би-си заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон: "Мы дали ясно понять, что при самых крайних обстоятельствах нельзя исключить применения ядерного оружия в качестве превентивного удара".

На вопрос ведущего, может ли он конкретизировать при каких именно обстоятельствах Лондон готов применить ядерное оружие, глава британского Минобороны ответил: "Лучше их не обозначать и не описывать, поскольку это сыграет на руку нашим врагам и сделает ядерное сдерживание менее убедительным".

Тут, конечно, визг поднялся невероятный. Еще бы! Одна из самых старых ядерных держав, фактически, признала за собой право нанести ядерный удар по кому угодно, по поводу и даже совсем без повода!

Интересно, а если бы с таким заявлением выступил Шойгу? Мол, Россия считает себя в праве нанести ядерный удар первой, куда хочет и когда пожелает. Я себе представляю...

По хорошему, завтра премьер-министр Великобритании должна встретить этого мудака на пороге со ссаной тряпкой в руке. И следующей его должностью на госслужбе должен стать пост смотрителя ватерклозетов при богадельне. Но вот ведь беда - не выгонят! Потому что он всего лишь выразил точку зрения британского правительства на вопросы войны и мира.

Вообще ядерные силы Соединенного королевства не велики. Считается, что Великобритания обладает около 225 термоядерными боеголовками, из которых 160 находятся в боевой готовности, но точный размер арсенала официально не разглашён. С 1998 года единственным компонентом ядерных сил Великобритании является группа из четырех атомных подводных лодок типа «Вэнгард», базирующихся в Шотландии. Каждая подводная лодка несет до 16 ракет Трайдент II, на каждой из которых может размещаться до восьми боеголовок.

Это значительно меньше, чем у США и РФ, но в случае нанесения превентивного удара всеми этими силами можно ожидать катастрофических разрушений. То есть угроза реальна.

По хорошему говоря, международная коалиция после таких заявлений министра обороны Великобритании, должна уже готовиться атаковать агрессора, который угрожает всему человечеству. Это вам не скромная КНДР, которая, кстати, никогда не заявляет о превентивных ударах - только об ударах возмездия, и только в случае агрессии в отношении страны.

Ну и можно с уверенностью утверждать - эпоха разрядки и сокращения ядерных вооружений осталась в прошлом. Любая ядерная держава теперь просто обязана иметь достаточные силы и средства, чтобы уничтожить британские ядерные силы при наличии минимального подозрения на намерение нанести превентивный ядерный удар - даже не разбираясь, куда он нацелен - они ж дали себе право ударить куда пожелают, и повода не станут искать...

А дальше - гонка ядерных вооружений и риск глобальной ядерной катастрофы.

Всем привет!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск