Блокада Луганска вышла на новый уровень

Луганск остался без электроснабжения, причиной обесточивания является отключение электроснабжения украинской стороной.

Ранее генеральный директор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, в соответствии с решением Минтопэнерго Украины ЛЭО, с 00:00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

Киев уже отключал не только энергоснабжение с электростанции в г.Счастье, находящейся под украинским контролем, но и останавливал поставки воды в город. Еще раньше прекращены постаки продовольствия через линию разграничения.

В Луганске считают, что таким образом Киев признает государственную независимость ЛНР - ведь сбственные города и собственное население не подвергают блокаде.

Естественно, без воды, света и продуктов питания ЛНР не останется, но отношение к Украине как к враждебному государству у луганчан только укрепляется.