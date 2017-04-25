США сократят финансовую помощь Украине на 70%

Вашингтон намерен более чем на треть сократить финансовую помощь развивающимся странам, в том числе Украине. Как сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на проект бюджета, Киеву изначально планировалось представить около $570,9 млн, однако было принято решение сократить объём финансирования до $177,88 млн. Отмена помощи по каналам Госдепартамента может коснуться также Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Киргизии, Туркменистана, а также Кубы и Вьетнама. Сэкономленные на этом деньги предлагается потратить на проекты в сфере национальной обороны.

Сокращение прямой помощи развивающимся странам Белый дом связывает непосредственно с вопросами национальной безопасности и провозглашенным президентом Дональдом Трампом лозунгом "Америка прежде всего".