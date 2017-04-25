Медведев обнаружил что дороги в России далеки от идеала

Ситуация с дорогами в России далека от идеальной, 40% региональных трасс соответствует требованиям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам дорожного строительства Омской области.

"Ситуация и в стране, и, кончено, в Омской области она мягко говоря, далека от идеальной. Причём по федеральным трассам нам удалось в нормативное состояние привести более 70% сети. Это, что называется, то движение, которое наметилось в последние годы. Но по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40% соответствует эксплуатационным требованиям", - цитирует главу правительства РИА Новости.

По словам Медведева, во время своих поездок по стране он старается сам садиться за руль, что позволяет ему оценить качество дорог. "Во время поездок я всегда стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехать, посмотреть, как выглядят дороги. Почувствовать, что называется, на своих ощущениях, что происходит, есть ли изменения", — рассказал премьер.