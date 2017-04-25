Собянин собирается окончательно истребить автомобильное движение в Москве

В Москве планируют ограничить скорость движения транспорта внутри Бульварного кольца до 50 км/ч. По мнению авторов идеи, в ограничении скорости движения в центре города есть целый ряд плюсов. Во-первых, 50 км/ч – максимальная пропускная способность полосы. При более высокой скорости пропускная способность якобы падает. Во-вторых, при такой скорости движения транспорта снижается вероятность ДТП, а в третьих, снижается уровень шума и загазованности.

То есть очевидная вещь - чем выше скорость потока автомобилей, тем выше и пропускная способность трассы, в собянинской Москве уже не действует. Но в остальном логично - если автомобили не будут ездить вообще, то и ДТП не будет совсем. И шума не будет, и загазованности. Как в тундре...

В 2014 году городские власти проводили опрос на эту тему и тогда предложение снизить скорость не нашло поддержки у москвичей – против высказались 53% проголосовавших высказались против. Теперь предлагается опросить только жителей ЦАО, предварительно проведя работу по разъяснению "пользы" от такого нововведения.

Чем так раздражают автомобили и автомобилисты нашего "оленевода" - ну соверешенно непонятно. Сам-то ведь ездит не на санях-розвальнях. Хотя, конечно, если улицы столицы станут совсем пустыми, но редкому начальству ездить по ним станет куда удобней.

Собственно, они к этому уже активно готовятся - машинам с номерами "спецсерий" совершенно не мешают ни знаки ограничения скорости, ни запреты парковки...

Ограничения парковки вообще ударили по автомобилистам страшным образом. И ведь ладно в центре, но на окраинах, в прямой видимости Кольцевой дороги - там что ограничивать?

Но ограничивают! Например, вокруг станции "Сходненская" установили сплошную зону платной парковки, хотя места на огромной площади и прилегающих улицах - навалом! Но теперь надо платить 60 рублей в час, скажем, за то, что ты приехал из Подмосковья к метро и отправился на работу. Либо ездить до метро на электричке - обычно после такой поездки в час пик уже не до работы... Ну или еще вариант - искать место для парковки где-то во дворах, вызывая понятое раздражение местных жителей, или где-нибудь на пустые, от которого до метро километр-полтора...

Но и местным жителям с автомобилями житья нет. Скажем, только вчера вот заплатил штраф за якобы "неправильную" парковку.

Приехал в местное отделение Сбербанка, поставил машину в "карман", где ставлю ее при визитах в банк уже лет 20. Выхожу - грузят! Ну, эвакуации удалось избежать, но штраф прислали. С какой стати?

Бульвар Яна Райниса. Никаких знаков впереди даже не просматривается. "Карман" даже не окрашен никак. Прямо перед ним - это не выезд из двора, это сквозной проезд на улицу Героев Панфиловцев, то есть натуральный перекресток. Где нарушение?

Но отправить жалобу на сайт МАДИ технически невозможно - сами попробуйте, выдает ошибку. Можно, конечно, съездить на Каланчевку и подать бумагу лично, но это охренеть можно... Можно еще подать в суд, благо он как раз на Героев Панфиловцев, что я и сделаю. Тем более, что никакого постановления о наложении штрафа я не получал и ничего не подписывал - просто пришло уведомление на "Яндекс-Деньги". Для суда там много чего нарушено...

Но суть в чем? Я то своего, наверно, добьюсь, но нельзя же всю жизнь отбиваться от городских властей! Меня вот лично уже задолбал этот оленевод с инициативой... И полагаю не меня одного.

Да вот хоть пример с этим отделением Сбербанка на Яна Райниса. Пространства здесь уже большие, добираться до него не очень близко. На автомобиле рядом, но парковка у самого Сбербанка ну может машин на 6-7, а отделение большое, клиентов много. Казалось бы, паркуйся на бульваре, он широченный и движение по нему не сильно оживленное... Так и делали раньше, а теперь - низ-зя! Почему? Потому что эвакуаторам тоже надо денежек. Другой причины не вижу.

А во дворах - и так тесно, они строились без рассчета на поголовную автомобилизацию.

Вы скажете, клиенты Сбербанка в основном люди пожилые, у них нет автомоилей. А вот хрен! У них есть машины, и они бы с удовольствием на них ездили по своим пенсионерским делам, но движение и особенно парковки так организованы, что пожилому человеку одна такая поездка - и в реанимацию! Особенно, когда вышел из банка или собеса, а уже грузят...

Вот и скребутся старики со своими бумажками пешком, опирая старые кости на свои старые костыли. Километр туда, километр сюда...

Правда, видимо, специально для них, организованы прокаты велосипедов. Еще и самокаты есть. Так и представляю себе зимой, закутанных стариков в ушанках, крутящих педали великов, с заброшенными за спину костылями. Город для горожан!