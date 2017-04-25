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Московский листок

Россияне доверяют Путину, но не ждут от него ничего хорошего

Опубликовано 25.04.2017 в разделе комментариев 0

Россияне доверяют Путину, но не ждут от него ничего хорошего

Более половины россиян (51%) не ждут от президента Владимира Путина каких-либо положительных перемен в жизни страны, сообщает "Левада-Центр". При этом 72% наших сограждан в той или иной степени высказывают президенту доверие, а 19% россиян ему не доверяют. Социологи отмечают, что уровень доверия к президенту за год снизился на 6 процентных пунктов — с 78% в апреле 2016 года до 72%.

Среди главных неудач Путина россияне назвали низкий уровень жизни (32%), безуспешная борьба с коррупцией (32%). 21% опрошенных не заметили успехов Путина в ограничении влияния олигархов и экономическом развитии страны (26%).

При этом, главным достижением президента россияне сочли повышение боеспособности России и реформу вооруженных сил (17%). Еще 14% назвали достижением Путина укрепление международных позиций России.

Половина опрошенных полагают, что сейчас Путина больше волнуют проблемы страны. 35% респондентов считают, что президента интересуют прежде всего личные материальные интересы. В ответе на вопрос "Виновен ли Путин в тех злоупотреблениях властью, в которых его обвиняют его противники?" 41% россиян согласились, что виновен или "наверное, виновен", а 23% считают, что "даже если это и правда, важнее то, что при нем страна стала жить лучше".

Опрос «Левада-Центра» проводился с 7 по 10 апреля. В нем приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

 



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