В мэрии Москвы на закрытом совещании рассказали как бороться с оппозицией

В столичной мэрии 24 апреля прошло закрытое совещание с представителями управ и префектур, на котором обсуждалось, что делать с протестом москвичей против программы сноса хрущевок, сообщает Znak со ссылкой на присутствовавших на совещании собеседников.

По их словам, главным спикером от мэрии на мероприятии была вице-мэр Анастасия Ракова, курирующая в Москве внутреннюю политику. По словам участников совещания, мэрия считает, что лучше всего гасить недовольство личным общением. В этом году в Москве выборы в местные органы, и кандидаты в муниципальные депутаты от «Единой России» должны выходить на диалог с жителями. Такое общение должно проходить прямо во дворах.

По словам Раковой, программа сноса пятиэтажек идет в Москве уже 20 лет, но Сергей Собянин «в первый раз решил спросить у людей, кто хочет переезжать, а кто нет». «Главное, чтобы когда будут 10 мая будут опубликованы списки сносимых домов, не было скандала. Весь негатив подожжен оппозицией, он выдуман. К концу июля тему реновации надо погасить, должна остаться только тема, кто куда переезжает. А те, кто в программу не попал, будут локти кусать. Всегда надо делать что-то дефицитное, наш советский народ любит дефицит», - заявила Ракова. Она предупредила также, что некоторые люди, которые согласятся на переезд, будут пытаться «злоупотребить правом», «требовать показать все варианты», «ругаться, та ли розеточка, большой ли санузел», и что поддаваться на такое давление недопустимо.

«Это не программа улучшения жилищных условий, это программа уменьшения аварийного фонда. Улучшение жилищных условий только для очередников, пусть хоть десять семей в квартире живет, хоть больные туберкулезом. Иначе вся программа пролетит», - отметила она.

Она также напомнила про выборы муниципальных депутатов, которые пройдут в Москве в единый день голосования в сентябре. По ее словам, управам надо составить поименные списки людей, которые придут голосовать за провластных кандидатов, так как придут только они и оппозиция, а неуправляемость муниципальных собраний недопустима.

«Москва — это большая деревня, как только в любом районе появляются два-три оппозиционных депутата, крик слышен на всю Москву о проблемах, это сразу приобретает городской масштаб. И потом у нас будут выборы губернатора и может встать проблема муниципального фильтра. Это вопрос наших с вами будущих трудозатрат», - заявила Ракова.

Она отметила, что после муниципальных выборов все бюллетени соберут из ТИКов в специальные помещения в городском избиркоме, где сразу будет проанализировано, как какой район отработал кампанию.

В своем выступлении Ракова отметила, что протест разжигают собственники нежилых помещений, и для них в законе о реновации ко второму чтению специально пропишут, что им дадут замену не просто равнозначную — по метражу, но и равноценную по рыночной стоимости.

Гнев у вице-мэра вызывает деятельность оппозиционных муниципальных депутатов — например, яблочницы Елены Русаковой из Юго-Западного округа, а также депутата Госдумы от «Справедливой России» Галины Хованской. По словам Раковой, она уже обещала Хованской, что если та внесет в закон поправку о предоставлении собственникам жилых помещений равнозначных не по метрам, а по рыночной стоимости, то «вся Москва узнает, что Хованская против народа».