37% россиян считают, что власть не выполняет свои обязанности

37% россиян считают, что государство не выполняет свои обязанности перед гражданами, еще 22% населения придерживаются противоположной точки зрения, а 36% полагают, что соотношение примерно равное, сообщает Интерфакс со ссылкой на апрельское исследование "Левада-Центра".

В свою очередь, сами граждане считают, что свои обязанности перед государством они соблюдают. Об этом заявили 53% опрошенных. Противоположного мнения придерживается 12% респондентов, еще 295 полагают, что "граждане сколько выполняют, столько и не выполняют свои обязанности перед государством.

При этом, 26% наших сограждан убеждены, что вовсе не обязательно платить налоги государству в полном объеме, если есть возможность от них уклониться. Две трети (65%) не поддерживают эту точку зрения. Затруднились ответить 10% участников опроса.