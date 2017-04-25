Количество фальсификата в российских магазинах выросло почти на четверть за год

Количество фальсифицированных товаров на прилавках российских магазинов возросло 24% за год, при том что число проверок производителей снизилось за тот же период на 17%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Государственного совета РФ "О национальной системе защиты прав потребителей".

Также авторы документа отмечают рост «доли продукции, в отношении которой подтверждается нарушение требований технических регламентов». Так, по пищевой продукции этот показатель вырос с 3,4% в 2015 году до 3,74% в 2016 году, а по непищевой продукции — с 6 до 10,65% за тот же период.

Наибольшее количество фальсификата было обнаружено в Волгоградской, Свердловской, Новгородской и Кемеровской областях, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Москве и Санкт-Петербурге, уточняется в документе. Чаще всего Роспотребнадзор выявлял несоответствие товаров техрегламенту Таможенного союза (ТР ТС) «О безопасности молока и молочной продукции». «Доля таких исследований составила в 2015 году 3,8%, а в 2016 году — уже 4,1%», - отмечается в докладе.

По мнению экспертов, рост количества подделок может быть связан со снижением доходов населения и ростом спроса на более дешевые продукты.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что в документе, на который ссылаются журналисты, речь шла не о фальсификатах, а о росте нарушений требований технических регламентов. В ведомстве отметили, что нарушение требований технических регламентов и фальсификация продукции – категорически разные явления. К фальсифицированным пищевым продуктам отнесены продукты умышленно измененные (поддельные) или имеющие скрытые свойства и качества, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.