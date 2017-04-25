Украина пообещала отключить ДНР от электроснабжения

Украина рассматривает вопрос о прекращении электроснабжения ДНР, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука.

"Задолженность Донецкой области составляет 5,8 миллиарда гривен, а из них чуть меньше 500 миллионов – это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. На Донетчине разительная диспропорция. Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как на Луганщине", - заявил Тука в эфире "112 Украина", напомнив, что 25 апреля Украина отключила от электроснабжения ЛНР из-за долга в 5 млрд грн.

"Принятие решение об отключении было принято не мгновенно, правительство к нему готовился, обсуждало вместе с СНБО. Я лично сделал три официальные письма о предупреждении о возможных негативных последствиях таких действий. Единственная линия электропитания, которая осталась невредимой и благодаря которой подается электроэнергия со Счастьинской станции на всю территорию Луганщины, эта линия электропитания в нескольких участках идет просто по линии разграничения. Чтобы обезвредить эту линию, достаточно просто сделать меткий выстрел по изолятору из снайперской винтовки и потом не давать возможности ремонтным бригадам выйти на починку. Таким образом вся Луганская область может оказаться в заложниках от позиции террористов", - заявил Тука.

Он отметил, что ЛНР может частично переключиться на энергоснабжение из России.

"В полном объеме - нет, а частично они так и делают. Есть линия электропитания, которая идет на Луганщину из России. Но в полном объеме она не способна обеспечить Луганщину электроэнергией", - отметил заместитель министра.

Ранее стало известно, что правительство РФ решило обеспечить Луганскую область Украины бесперебойными поставками электроэнергии в связи с тем, что Киев прекратил электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", - заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

По его словам, ситуация с отключением электроэнергии в Луганске "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".

"Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе", - цитирует Интерфакс Грызлова.

"Но как из Минска или Луганска бороться с сознательными, политически мотивированными и абсолютно противоречащими минским соглашениям шагами, когда украинская сторона не готова воспринимать жителей Донбасса как равноправных граждан Украины?" - заявил российский полпред.