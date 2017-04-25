Националист Демушкин получил 2,5 года колонии за картинку в соцсети

Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего лидера запрещенного в РФ движения "Русские" Дмитрия Демушкина к 2,5 колонии общего режима за опубликованную в социальной сети картинку экстремистского содержания, передает РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья согласился с требованием прокуратуры, которая просила для националиста как раз 2,5 года колонии. Со своей стороны, защита подсудимого просила оправдать его. Сам Демушкин своей вины не признал.

По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в социальную сети снимок, сделанный во время "Русского марша" в 2013 году.

Эта картинка, согласно экспертизе, содержит "лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, либо ненависти по этоношению к группе лиц, выделяемой о национальности (нерусские)".

Сам Демушкин утверждает, что указанное изображение является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники марша.