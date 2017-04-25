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Московский листок

Националист Демушкин получил 2,5 года колонии за картинку в соцсети

Опубликовано 25.04.2017 в разделе комментариев 4

Националист Демушкин получил 2,5 года колонии за картинку в соцсети

Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего лидера запрещенного в РФ движения "Русские" Дмитрия Демушкина к 2,5 колонии общего режима за опубликованную в социальной сети картинку экстремистского содержания, передает РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья согласился с требованием прокуратуры, которая просила для националиста как раз 2,5 года колонии. Со своей стороны, защита подсудимого просила оправдать его. Сам Демушкин своей вины не признал.

По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в социальную сети снимок, сделанный во время "Русского марша" в 2013 году.

Эта картинка, согласно экспертизе, содержит "лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, либо ненависти по этоношению к группе лиц, выделяемой о национальности (нерусские)".

Сам Демушкин утверждает, что указанное изображение является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники марша.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Разговор двух зеков
Будущее - 2025 год написал 25.04.2017 15:45
- За что сидишь?
- 10 лет получил ни за что.
- Ну это ты врешь. Ни за что 2,5 года дают.
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Держитесь подальше от одесского мажора и усатого косплеера!
Лимон написал 25.04.2017 15:44
Да-а-а! Квачков, Мухин, Кунгуров... теперь вот, Демушкин! Все, кто имел дело с провокаторами Кучеренкой и Гирькиндом - сидят! А эти т.вари на свободе, передачка у них своя на радио... тьфу!
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(без названия)
Дмитрий..г..Запорожье написал 25.04.2017 15:41
Появился очередной Навальный и Мальцев в одном лице,только более радикально настроенный.Ну ну.
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Заставь дурака богу молиться он лоб себе расшибет
Крокодил! написал 25.04.2017 15:36
Спасибо этой власти, она все делает для подготовки будущей революции. Больше политических статей, больше жаждущих революции.
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