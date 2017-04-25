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Московский листок

Евросоюз с 15 июня отменит роуминг

Опубликовано 25.04.2017 в разделе комментариев 0

Евросоюз с 15 июня отменит роуминг

Совет ЕС принял решение о введении с 15 июня текущего года бесплатного мобильного роуминга на всей территории сообщества, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Совет ЕС принял сегодня пакет нормативов, лимитирующих предельный уровень платежей между мобильными операторами за обслуживание абонентов по всей Европе. Когда европейцы отправятся на летние каникулы, они впервые получат возможность пользоваться мобильными телефонами и интернетом повсюду", - цитирует ТАСС сообщение Еврокомиссии.

Согласно документу, наценка, которую национальные операторы сотовой связи смогут выставлять с 15 июня иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории (внутри ЕС) за 1 минуту разговора, не должна превышать €0,032 и €0,01 за СМС. Операторы также должны обеспечить последовательное снижение дополнительной оплаты трафика мобильного интернета за границей внутри Евросоюза с €7,7 за гигабайт в 2017 году до €2,5 за гигабайт в 2022 году. Все эти расчеты должны оставаться исключительно между компаниями - роуминговые платежи для конечных пользователей мобильной связи и граждан стран ЕС на всей территории Евросоюза с 15 июня будут запрещены.

 



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