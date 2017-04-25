Полиция предостерегла москвичей от участия в акции 29 апреля

ГУ МВД Москвы призвало москвичей и гостей города отказаться от участия в несогласованной акции, которая может состояться 29 апреля в центре Москвы. "Главное управление МВД России по Москве убедительно просит москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии на Славянской площади в Ильинском сквере и улице Ильинка 29 апреля", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что инициаторам проведения был предложен альтернативный маршрут, однако они от него отказались. "Несмотря на это организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать граждан к участию в нем", - отмечается в сообщении.
Там же подчеркивается, что мероприятие незаконно, из-за чего повышается риск провокаций, которые направлены на нарушение общественного порядка.
Напомним, представители "Открытой России" заявили о намерении 29 апреля провести массовую акцию в различных городах, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге. В ходе акции планируется подать на имя президента официальные письма с требованиями не идти на четвертый срок и завершить политическую карьеру.
Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал акцию, а московские власти предложили организаторам перенести ее со Славянской площади на проспект Сахарова, аргументируя тем, что там есть оптимальные условия для подобной акции.
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Слава Отцу родному! написал 25.04.2017 16:26
Слышен скорбный глас ивана,
Стоны, слезы, плачь и вздохи -
"Царь хорош - бояре плохи!"
Нищета, грабеж, поборы,
Роттенберговские "сборы"
Даже проданный Донбасс
Не ослабит веры в нас:
Путин - Родины спаситель,
Благодетель, вождь, родитель,
Знает каждый патриот -
Путин ради нас живет.
Честь великому Кремлю!
Слава батюшке - царю!
А беда у нас в боярах -
Казнокрадах, либералах,
Тать монарха охмурила,
Всю казну опустошила.
Обнаглели на галере -
Нагло прут виолончели!
Растащили весь бюджет,
Вы держитесь - денег нет.
Но крепка в народе вера,
Хоть идет ко дну галера,
Мы то знаем, мы не лохи -
"Царь хорош - бояре плохи!"
Путин друг электората,
Путин враг олигархата.
Миром всем падем пред ним,
И в надрыв заголосим:
"Царь, надежа - государь,
Про народ не забывай,
Пухнем с голоду, родной
И питаемся водой,
Нас бояре обирают,
Данью страшной облагают,
Мочи нет - спаси народ
Усмири таких господ.
И конечно солнцеликий,
Князь Владимир многоликий,
Президент всея Руси,
Добрый молодец еси,
Пожалеет бедный люд -
"Буду с жуликами лют!"
И пробьет его слеза -
"Вы открыли мне глаза!
Олигархов раскулачу,
Губернаторов в придачу,
Строго я их осужу -
Лет на двести посажу.
Конфискую их активы,
Замки, яхты, деньги, виллы,
Капиталы разделю,
И народу подарю.
Только... нужно обождать,
Дров с плеча не наломать.
Ждать не долго, не беда
В восемнадцатом... тогда,
Приходите вновь ко мне,
Буду снова на коне.
Все разделите со мной -
Кто останется живой".
Мы то знаем, мы не лохи -
"Царь хорош - бояре плохи!"
Всемимхерр написал 25.04.2017 16:16
А че таг, - дайеш, панимайш, и вопросец закрыт.
Клоуны...