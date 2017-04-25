Полиция предостерегла москвичей от участия в акции 29 апреля

ГУ МВД Москвы призвало москвичей и гостей города отказаться от участия в несогласованной акции, которая может состояться 29 апреля в центре Москвы. "Главное управление МВД России по Москве убедительно просит москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии на Славянской площади в Ильинском сквере и улице Ильинка 29 апреля", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что инициаторам проведения был предложен альтернативный маршрут, однако они от него отказались. "Несмотря на это организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать граждан к участию в нем", - отмечается в сообщении.

Там же подчеркивается, что мероприятие незаконно, из-за чего повышается риск провокаций, которые направлены на нарушение общественного порядка.

Напомним, представители "Открытой России" заявили о намерении 29 апреля провести массовую акцию в различных городах, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге. В ходе акции планируется подать на имя президента официальные письма с требованиями не идти на четвертый срок и завершить политическую карьеру.

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал акцию, а московские власти предложили организаторам перенести ее со Славянской площади на проспект Сахарова, аргументируя тем, что там есть оптимальные условия для подобной акции.