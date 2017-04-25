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Московский листок

В петербургскую приемную Медведева принесли удобрения для виноградников

Опубликовано 25.04.2017 в разделе комментариев 1

В петербургскую приемную Медведева принесли удобрения для виноградников

В Петербурге активисты движения "Весна" передали в приемную главы российского правительства Дмитрия Медведева пакеты с удобрением для виноградников, передает Росбалт. Поводом для акции стал фильм ФБК «Он вам не Димон», в котором рассказывается о том, что премьер-министру якобы принадлежат несколько виноградников в Италии и в Краснодарском крае.

«Так саркастически мы хотели поддержать Медведева и его виноградники, которым, очевидно, не хватает удобрений от нас. Мы не забыли о фактах, изложенных в фильме „Он вам не Димон“, ответом на которые со стороны премьера стали только невнятные рассуждения о „лживых продуктах политических проходимцев“, бан Навального в „Инстаграме“ и ничего по существу», — говорят активисты.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения в коррупции основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, назвав их "чушью" и "какими-то бумажками".

"Причем делается все по принципу "компота": берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его. А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история, история, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей, а политические цели совершенно очевидны", - заявил глава кабмина.

По его словам, заказывают такие материалы "как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели". "Вот чего такого рода люди добиваются этими материалами. Они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты, которые снимают, - кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры, частные, которые все за этим стоят, - они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата", - сказал Медведев.

Автора расследования Медведев назвал "судимым персонажем", который "открыто говорит: "все плохие, изберите меня президентом". "И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно", - заявил Медведев.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 25.04.2017 17:22
Какие пакеты с удобрениями? А навоз этому шкету уже не удобрение?
.
Подогнать фуру с навозом и вывалить перед приемной...
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