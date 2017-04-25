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Московский листок

Путин заявил о готовности сотрудничать с Украиной в сфере ВПК

Опубликовано 25.04.2017 в разделе комментариев 5

Путин заявил о готовности сотрудничать с Украиной в сфере ВПК

Россия может вернуться к кооперации с Украиной в области военно-технического сотрудничества при создании соответствующих условий, заявил президент Владимир Путин открывая заседание Военно-промышленной комиссии РФ во вторник. "Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах. Важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", - цитирует Путина ТАСС.

По его словам, после прекращения взаимодействия с Украиной в области создания корабельных и авиационных двигателей в России начала развиваться соответствующая отрасль.

"Вы знаете, что до этого времени - до 2014 года - мы такие двигатели закупали на Украине. К сожалению, не по нашей вине кооперация распалась, и возможное сотрудничество с нашими украинскими партнерами исчезло. Мы были вынуждены заняться этим импортозамещением", - сказал президент.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Дмитрий..г..Запорожье написал 25.04.2017 18:51
да не вопрос
Э нет.Никакого Крыма и Донбаса уже возвращать не надо.Это нужно было 3 года назад делать,а заодно и выдав нам зачинщиков мятежа.Теперь уже "поздняк метаться"ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,и пока проект кацапомойка не закроется по образу и подобию 3 Рейха и СССР никаких переговоров с кацапорылой нечистью не будет.Гадину надо добить в ее логове,как добили 3 Рейх.Вот этим мы со всем прогрессивным человечеством и делаем.
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(без названия)
Дмитрий..г..Запорожье написал 25.04.2017 18:43
Чего чего это Х.У.Й.Л.О проверещало?Он гнида видимо курит нечто мало того,что галюциногенное,но еще и
мозгоотнимающее.Сотрудничать с кацапорылой нечистью можно исключительно в вопросе закрытия проекта кацапомойка и окончательного решения кацапского вопроса.Как пишет один из местных авторов Калашников...дворцовый переворот под прикрытием массовых уличных протестов. Путина либо устраняют физически, либо выдают в Гаагу. Новая власть идет на капитуляцию перед Западом и сдает ему ядерные арсеналы. Начинается показательный процесс русской денацификации и мягкого раздела на протектораты с превращением РФ в бессильную конфедерацию де-факто независимых Европейской России, Сибири и Дальнего Востока...с возвратом анексированных у Украины,Грузии и т.д.территорий и выплаты контрибуции,а это только Украине и только за Крым примерно $ 1 тлн.Вот примерно так.Больше от кацапорылым макак вообще и кацапомойки в частности не надо ничего.
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(без названия)
да не вопрос написал 25.04.2017 18:38
Надо просто вернуть оккупированные Крым и Донбасс Украине, принести извинения и выплатить компенсацию ущерба.
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(без названия)
стоик737 написал 25.04.2017 18:26
Хозяин не захотел подобрать Карлика поумнее?
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К сожалению, не по нашей вине кооперация распалась
Курт 3 написал 25.04.2017 18:25
Ага, Америка виновата и Хунта
Ой а как же это с Хунтой сотрудничать то?
Да еще и в такой сфере, ай яй яй
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