Путин заявил о готовности сотрудничать с Украиной в сфере ВПК

Россия может вернуться к кооперации с Украиной в области военно-технического сотрудничества при создании соответствующих условий, заявил президент Владимир Путин открывая заседание Военно-промышленной комиссии РФ во вторник. "Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах. Важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", - цитирует Путина ТАСС.

По его словам, после прекращения взаимодействия с Украиной в области создания корабельных и авиационных двигателей в России начала развиваться соответствующая отрасль.

"Вы знаете, что до этого времени - до 2014 года - мы такие двигатели закупали на Украине. К сожалению, не по нашей вине кооперация распалась, и возможное сотрудничество с нашими украинскими партнерами исчезло. Мы были вынуждены заняться этим импортозамещением", - сказал президент.