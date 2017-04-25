Генпрокуратура насчитала 78 млрд рублей ущерба от коррупции за 2016 год

Ущерб от коррупционных преступлений в России по итогам 2016 года превысил 78 миллиардов рублей, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. "В 2016 году зарегистрировано 32 924 преступления коррупционной направленности, что на 1,4 % больше, чем в 2015 году. Сумма причиненного ими ущерба составила более 78 миллиардов рублей", - цитирует РИА Новости доклад генпрокурора.

Согласно докладу, наблюдавшаяся последние годы тенденция к уменьшению зарегистрированных коррупционных преступлений "не отражала реального масштаба совершаемых деяний с учетом их высокой латентности". В 2015–2016 годах тенденция "сменилась небольшим ростом их числа".

В документе отмечается, что раскрываемость коррупционных преступлений в РФ "по-прежнему остается высокой", превышая 97%. По данным генпрокуратуры, в 2016 году МВД, ФСБ и другие ведомства выявили на 16% больше преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ (с 619 до 720). На столько же больше зарегистрировано преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших особо крупный ущерб (с 3,8 тысяч до 4,4 тысяч). В прошлом году выявлено свыше 14 тысяч фактов взяточничества, что на 4,4% больше показателя предыдущего года. Как отмечается в докладе, за 2016 год удалось пресечь больше случаев получения взятки, чем дачи взятки (5 344 против 4 640), а также на 1,6% сократилось количество обвиняемых (с 15 221 до 15 207) и уголовных дел о коррупции, направленных в суд (с 13 996 до 13 774), при росте количества прекращенных дел – 1 287 (на 4,4 %) и числа лиц по ним – 1 972 (на 1 %).