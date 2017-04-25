Росстат обнаружил, что европейская инфляция в 6 раз превысила российскую

Инфляция в России по итогам марта составила 0,1%, что в шесть раз меньше среднеевропейской, которая достигла 0,6%, сообщает Росстат. Самый быстрый рост цен отмечается в Эстонии - на 2,1% и в Италии - на 1,9%. В Нидерландах и Польше рост цен составил 0,8%, а в Германии они остались на прежнем уровне. В Испании и Румынии цены наоборот упали на 0,2%. При этом, наиболее значительный прирост цен на продовольствие по сравнению с февралем 2017 года был зафиксирован в Эстонии (0,9%) и Великобритании (0,6%).

Отмечается, что рост цен на продукты питания в России в первом квартале этого года составил 1,2%, в то время как в странах Евросоюза этот показатель составил 1,3%.