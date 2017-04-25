Эрдоган: Путин пообещал не защищать Асада

Россия изменила свою позицию относительно поддержки сирийского президента Башара Асада, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. "Путин сказал мне: Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат», - цитирует турецкого президента Reuters.

При этом Эрдоган отметил, что конфликт в Сирии не может быть урегулирован при сохранении Асада у власти.

"Сирию надо освободить от него, чтобы возникла перспектива окончания этого конфликта", - сказал президент.