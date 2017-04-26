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Московский листок

Скоро европейцы узнают, что такое "на подвал"

Опубликовано 26.04.2017 в разделе комментариев 2

украина майдан социал-дарвинизм
Скоро европейцы узнают, что такое "на подвал"

Следственные органы Украины возбудили уголовное дело против ряда иностранных граждан по факту посещения Международного экономического форума в Ялте без согласования с официальным Киевом. Украинская прокуратура также готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в форуме в Крыму.

Заметим, против граждан РФ уголовных дел по этому поводу не заводят - только административные. Это понятно, формально у России и Украины безвизовый режим, так что нарушения пограничных правил относятся не к уголовным преступлениям, а к администратиным правонарушениям. Чаще всего это заканчивается высылкой (как в случае Милявской), хотя можно прижелании оказаться "агентом ГРУ" - там уже статья другая.

И, естественно, запросы о выдаче в российскую прокуратуру отправлять бесполезно. Хотя периодически и возникает желание выслать кого-нибудь из участников боевых действий на Донбассе "на родину".

А вот с Европой - другое дело. В процессе подготовки безвизового режима было подписано множество документов, в том числе и о реадмиссии, и о взаимном признании статей уголовного кодекса. Так что итальянец или француз, побывавший в Крыму или тем более на Донбассе имеет шанс оказаться где-нибудь "на подвале" в Харькове или Львове.

А когда вступит в силу безвизовй режим (если вступит), то украинские оперативники будут иметь возможность сами проводить задержания на территории ЕС и по решению какого-нибудь Задрочанского суда переправлять бедных европейцев для "проведения следственных действий". А уж как получают на Украине признательные показания... Главное, чтобы оставались два-три пальца, ручку держать.

Доброго ранку, Европа!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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рЫдактору
Дмитрий..г..Запорожье написал 26.04.2017 00:59
А в чем проблема?Если мы выдаем нарушителей законодательства,то соответственно и нам будут выдавать нарушителей нашего закондательства.Относительно правоохранительной системы Украины,то Вам то чего переживать?Это наше с ЕС и США дело.У Вас вот по словам людей Мальцева и Демушкина осталось совсем не много времени до окончательного решения проблем,так что Вы не затягивайте с приобретением АКМС и пересмотрите на досуге внимательно,особенно после 7 минуты...https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот примерно так.
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(без названия)
!!!!@@!TAKI-BOG-TOTQ!!!&&& написал 26.04.2017 00:58
"Тут, конечно, визг поднялся невероятный. Еще бы! Одна из самых старых ядерных держав, фактически, признала за собой право нанести ядерный удар по кому угодно, по поводу и даже совсем без повода!"
- Таки еуро-пейские ублюдки, которые по всему миру поддерживают фашистов, убийц и угнетателей под видом "поддержки демократии" таки должны выплатит тупым населюкам пострадавших от их "поддержки демократии" стран компенсации! В очереди - к-л "юкрейнистан", Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, Сомали и Эфиопия, Пакистан, Афганистан, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Северная и Южная Корея, Чили, Аргентина, Панама, Гренада, Руанда, Конго и еще много других таки стран и народов...
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