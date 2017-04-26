Скоро европейцы узнают, что такое "на подвал"

Следственные органы Украины возбудили уголовное дело против ряда иностранных граждан по факту посещения Международного экономического форума в Ялте без согласования с официальным Киевом. Украинская прокуратура также готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в форуме в Крыму.

Заметим, против граждан РФ уголовных дел по этому поводу не заводят - только административные. Это понятно, формально у России и Украины безвизовый режим, так что нарушения пограничных правил относятся не к уголовным преступлениям, а к администратиным правонарушениям. Чаще всего это заканчивается высылкой (как в случае Милявской), хотя можно прижелании оказаться "агентом ГРУ" - там уже статья другая.

И, естественно, запросы о выдаче в российскую прокуратуру отправлять бесполезно. Хотя периодически и возникает желание выслать кого-нибудь из участников боевых действий на Донбассе "на родину".

А вот с Европой - другое дело. В процессе подготовки безвизового режима было подписано множество документов, в том числе и о реадмиссии, и о взаимном признании статей уголовного кодекса. Так что итальянец или француз, побывавший в Крыму или тем более на Донбассе имеет шанс оказаться где-нибудь "на подвале" в Харькове или Львове.

А когда вступит в силу безвизовй режим (если вступит), то украинские оперативники будут иметь возможность сами проводить задержания на территории ЕС и по решению какого-нибудь Задрочанского суда переправлять бедных европейцев для "проведения следственных действий". А уж как получают на Украине признательные показания... Главное, чтобы оставались два-три пальца, ручку держать.

Доброго ранку, Европа!

А.Б.