Скоро европейцы узнают, что такое "на подвал"

Следственные органы Украины возбудили уголовное дело против ряда иностранных граждан по факту посещения Международного экономического форума в Ялте без согласования с официальным Киевом. Украинская прокуратура также готовит международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в форуме в Крыму.
Заметим, против граждан РФ уголовных дел по этому поводу не заводят - только административные. Это понятно, формально у России и Украины безвизовый режим, так что нарушения пограничных правил относятся не к уголовным преступлениям, а к администратиным правонарушениям. Чаще всего это заканчивается высылкой (как в случае Милявской), хотя можно прижелании оказаться "агентом ГРУ" - там уже статья другая.
И, естественно, запросы о выдаче в российскую прокуратуру отправлять бесполезно. Хотя периодически и возникает желание выслать кого-нибудь из участников боевых действий на Донбассе "на родину".
А вот с Европой - другое дело. В процессе подготовки безвизового режима было подписано множество документов, в том числе и о реадмиссии, и о взаимном признании статей уголовного кодекса. Так что итальянец или француз, побывавший в Крыму или тем более на Донбассе имеет шанс оказаться где-нибудь "на подвале" в Харькове или Львове.
А когда вступит в силу безвизовй режим (если вступит), то украинские оперативники будут иметь возможность сами проводить задержания на территории ЕС и по решению какого-нибудь Задрочанского суда переправлять бедных европейцев для "проведения следственных действий". А уж как получают на Украине признательные показания... Главное, чтобы оставались два-три пальца, ручку держать.
Доброго ранку, Европа!
А.Б.
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Дмитрий..г..Запорожье написал 26.04.2017 00:59
!!!!@@!TAKI-BOG-TOTQ!!!&&& написал 26.04.2017 00:58
- Таки еуро-пейские ублюдки, которые по всему миру поддерживают фашистов, убийц и угнетателей под видом "поддержки демократии" таки должны выплатит тупым населюкам пострадавших от их "поддержки демократии" стран компенсации! В очереди - к-л "юкрейнистан", Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, Сомали и Эфиопия, Пакистан, Афганистан, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Северная и Южная Корея, Чили, Аргентина, Панама, Гренада, Руанда, Конго и еще много других таки стран и народов...