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Московский листок

Первый авианосец китайского производства спущен на воду

Опубликовано 26.04.2017 в разделе комментариев 1

Первый авианосец китайского производства спущен на воду

Китай в среду спустил на воду первый самостоятельно построенный авианосец проекта 001А, сообщает агентство "Синьхуа". До сих пор Китай не проектировал и не строил собственные авианосцы. Сегодня на вооружении страны стоит один авианесущий корабль — «Ляонин». Он был создан на базе советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг" (проект 1143.6 «Кречет»), купленного в 1998 году у Украины по цене металлолома.

Авианосец типа 001A создан на базе советского проекта 1143.6, но имеет увеличенные размеры и ряд модификаций. Корабль примут на вооружение не ранее 2020 года, после проведения всех необходимых испытаний. "Ляонин" же будут использовать в учебных целях - для подготовки экипажей будущих авианосцев.

Отметим, что помимо «Ляонина» Китаю принадлежат еще два советских авианесущих крейсера проекта 1143. Первый из них — «Киев» — правительство Китая приобрело у России в 1993 году. Второй — «Минск» — в 1995 году у России выкупила Южная Корея, планировавшая пустить его на металлолом. Но в 1996 году корейцы перепродали корабль китайской компании Shenzhen Minsk Aircraft Carrier Industry.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Дмитрий..г..Запорожье написал 26.04.2017 10:21
Да ладно самостоятельно.Построили наши в Китае.Точная копия "Варяга".Ранее наши там же аналог НИТКА построили.Осталось нам для наличия у Китая полномасштабной УАГ создать аналог Як-44 и продать крейсер.
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