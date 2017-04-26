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Московский листок

Почти половина россиян поддержала отставку Дмитрия Медведева

Опубликовано 26.04.2017 в разделе комментариев 4

Почти половина россиян поддержала отставку Дмитрия Медведева

Почти половина россиян (45%) поддерживают отставку председателя правительства России Дмитрия Медведева, передает РБК со ссылкой на апрельский соцопрос Левада-центра. "Определенно за" отставку Дмитрия Медведева высказались 18% опрошенных, "скорее за" - 27%.

Социологи отмечают, что доверие к премьеру постепенно падало с мая прошлого года. Согласно опросу, 14% «полностью доверяли» премьеру в мае 2016 года, 9% — в декабре, и всего 3% — в апреле нынешнего года. Количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30%. Количество «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года. Выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства — с 14 до 19% соответственно.

Уменьшилось количество респондентов, выражающих «симпатию» к премьеру (с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017-го). Число опрошенных, которые «не могут сказать о нем ничего плохого», упало за четыре года с 29 до 21%. С 5 до 9% выросло количество респондентов, выражающих к главе правительства «антипатию», с 2 до 4% — «отвращение».

 



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Всего комментариев к статье: 4
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БРЕХНЯ. НЕ ВЕРЮ. СНАЧАЛА ПОУЧИТЕСЬ У МЕДВЕДЕВА КАК РАБОТАТЬ,
ЯЯЯЯЯЯЯ написал 26.04.2017 11:42
а отом гавкайте!
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Я император всея Руси
Путин написал 26.04.2017 11:24
И Я своих не сдаю!Молчать!
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(без названия)
гном написал 26.04.2017 11:03
И что с того .что не выражают симпатию и доверие?Сердюкову и его любовнице тоже не выражали. и что?...и где он и она теперь?В шоколаде.Успокойтесь и выживайте.если на бОльшее нет мозгов.
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(без названия)
Херувимврот написал 26.04.2017 10:43
Твайюжжмвтьто, когда ж кончиццо на конец обдумыванийо этих блевадных рэйтенгофф...
...ну, вот написано на заборе кхм,кхм, - и че: штоли срразуж туды суем? - не, идем себе дальше, не обращая внимания... - хле хню вывешивать - х.з.
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