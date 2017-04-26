Почти половина россиян поддержала отставку Дмитрия Медведева

Почти половина россиян (45%) поддерживают отставку председателя правительства России Дмитрия Медведева, передает РБК со ссылкой на апрельский соцопрос Левада-центра. "Определенно за" отставку Дмитрия Медведева высказались 18% опрошенных, "скорее за" - 27%.

Социологи отмечают, что доверие к премьеру постепенно падало с мая прошлого года. Согласно опросу, 14% «полностью доверяли» премьеру в мае 2016 года, 9% — в декабре, и всего 3% — в апреле нынешнего года. Количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30%. Количество «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года. Выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства — с 14 до 19% соответственно.

Уменьшилось количество респондентов, выражающих «симпатию» к премьеру (с 12% в 2013 году до 8% в апреле 2017-го). Число опрошенных, которые «не могут сказать о нем ничего плохого», упало за четыре года с 29 до 21%. С 5 до 9% выросло количество респондентов, выражающих к главе правительства «антипатию», с 2 до 4% — «отвращение».