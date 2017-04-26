ВЦИОМ: россияне счастливы как никогда

Уровень счастья россиян достиг 85%, что является максимальным показателем за все годы измерений, сообщает ВЦИОМ. Наибольший процент счастливых граждан наблюдается среди людей от 18 до 24 лет (95%), а также россиян с высоким достатком - 94%. Среди людей старше 60 лет показатель ниже — 82%, среди тех, кто не имеет хорошего дохода — 63%.

Ключевым фактором для счастья, как и годом ранее, стала семья. Сейчас счастливыми благодаря семье себя чувствуют 32% респондентов, годом ранее их было 20%. Еще 19% счастливы, потому что у них есть дети. Хорошее самочувствие, как свое, так и близких, радует 21% жителей России (в 2016 году — 13%).

Несчастными люди чувствуют себя, в первую очередь, из-за материальных трудностей, такой ответ дали 9%, задержки заработной платы делают несчастными 6% людей, еще 6% людей несчастны из-за состояния здоровья, 6% расстраивает положение дел в стране, а 4% — безработица.

«В условиях, когда давление неблагоприятных обстоятельств оказывается затяжным, общественное сознание готово жадно впитывать любые позитивные новости. В последние месяцы их было немало: наметившийся рост промышленного производства и ВВП в целом, укрепление рубля (общество воспринимает его как свидетельство экономического роста), стремительный спад напряжённости вокруг Сирии и Северной Кореи и т.п. Все эти факторы стимулируют эмоциональный подъём. Вместе с тем, не стоит забывать, что основными «генераторами» счастья продолжают оставаться факторы личной жизни», - цитирует RNS эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба.