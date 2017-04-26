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Московский листок

Ракетная техника Украины уже обгоняет Африку, а вот продвижение пока не очень

Опубликовано 26.04.2017 в разделе комментариев 2

Секретарь Совета национальной безопасности Украины, бывший и.о.президента Александр Турчинов опубликовал пропагандистское видео, на котором он наблюдал из собственного кабинета запуск новейшей украинской «чудо-ракеты». Однако кабинет Турчинова обогревается при помощи масляного радиатора. Блогеры заметили и смеются...

Но в этом ролике куда больше забавного.

Во-первых, все аппараты спецсвязи в державе, проводящей "декоммунизацию", еще советские - АТС-1, АТС-2, Hicom и др. То есть четверть века прошло, а система спецсвязи не изменилась, более того, та же самая, что и у "вероятного противника".

Во вторых, непонятно, зачем у него на столе целых два огромных дисплея - с такого расстояния и один смотреть голова заболит. К тому же ясно, что один, самый здоровый дисплей поставили только что перед съемкой, он просто мешает, да к тому же еще и загораживает окно. Сам дисплей какой-то загадочной фирмы, явно уже лет десять на рынке... На Митинском.

В третьих, в кадре какие-то удивительные раритеты, начиная от видавшей виды советской техники у украинских военных, и заканчивая дроном за 200 долларов с того же Митинского радиорынка.

Естественно, и сама "вундерваффе" - это советский "Смерч", но украинского производства. Советские запаса поистратили на Донбассе по деревням и донецким пригородам, и вот налаживают собственное производство. Примерно также выглядят подобные испытания и в Африке. Правда, рекламные промо-ролики делают вот так. Все-таки африканские вожди сегодня более взыскательны к упаковке.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Дмитрий..г..Запорожье написал 26.04.2017 11:13
Ну Африку не Африку,а кацапомойку уже обогнали,ибо единственное чудо техники рекламируемое всеми средствами массовой информации кацапомойки,это рогозинский батут,бракованные ракетные двигатели,и комплекс НАУКА,который кацапорылые макаки делали 22 года,да так и не сделали(в брак загнали,ибо что с макак кацапорылых возьмешь).А на данных системах в Украине отрабатывается работа новых СУ и СН(Системы Управления и Системы Наведения)что при дальности поражения в 120 км вполне пока достаточно.Новые ракетные комплексы Гром и Коршун,с дальностью поражения более 500 км,а так же противокорабельный комплекс Нептун и зрк Днепр заканчивают испытания.Скоро начнется отработка по реальным целям.
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где кошерная тупая курица Дмитрий Самсонов из Запора?
&#9734;&#9734;&#9734; написал 26.04.2017 11:09
сейчас эта голоперидольная истеричка макакорылая будет брызгать спермой из рта.
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Ракетная техника Украины уже обгоняет Африку, а вот продвижение пока не очень
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