Ракетная техника Украины уже обгоняет Африку, а вот продвижение пока не очень

Секретарь Совета национальной безопасности Украины, бывший и.о.президента Александр Турчинов опубликовал пропагандистское видео, на котором он наблюдал из собственного кабинета запуск новейшей украинской «чудо-ракеты». Однако кабинет Турчинова обогревается при помощи масляного радиатора. Блогеры заметили и смеются...

Но в этом ролике куда больше забавного.

Во-первых, все аппараты спецсвязи в державе, проводящей "декоммунизацию", еще советские - АТС-1, АТС-2, Hicom и др. То есть четверть века прошло, а система спецсвязи не изменилась, более того, та же самая, что и у "вероятного противника".

Во вторых, непонятно, зачем у него на столе целых два огромных дисплея - с такого расстояния и один смотреть голова заболит. К тому же ясно, что один, самый здоровый дисплей поставили только что перед съемкой, он просто мешает, да к тому же еще и загораживает окно. Сам дисплей какой-то загадочной фирмы, явно уже лет десять на рынке... На Митинском.

В третьих, в кадре какие-то удивительные раритеты, начиная от видавшей виды советской техники у украинских военных, и заканчивая дроном за 200 долларов с того же Митинского радиорынка.

Естественно, и сама "вундерваффе" - это советский "Смерч", но украинского производства. Советские запаса поистратили на Донбассе по деревням и донецким пригородам, и вот налаживают собственное производство. Примерно также выглядят подобные испытания и в Африке. Правда, рекламные промо-ролики делают вот так. Все-таки африканские вожди сегодня более взыскательны к упаковке.