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Московский листок

20-летний житель Брянска получил более двух лет колонии за посты в интернете

Опубликовано 26.04.2017 в разделе комментариев 0

20-летний житель Брянска получил более двух лет колонии за посты в интернете

Володарский районный суд приговорил 20-летнего жителя Брянска к 2 годам 3 месяцам колонии за возбуждение ненависти в интернете, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Брянской области.

В прокуратуре отметили, что он был признан виновным по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности в сети интернет) и части 1 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности, совершенные с использованием сети интернет).

Как установил суд, молодой человек в 2015-2016 годах размещал в социальной сети на личной странице материалы, содержащие призывы к ненависти и вражде по национальному признаку.

 



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