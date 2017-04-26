ФАС не станет заставлять производителей лекарств снижать цены до уровня других стран

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет заставлять российских производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выравнивать цены до минимальных в ЕАЭС, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

"Никого нельзя против воли обязать. Просто мы пытаемся говорить о том, что на наших рынках мы должны смотреть на цены друг друга по лекарствам, и если у кого-то ниже, то нужно искать причины, почему ниже, и после этого говорить, что если это референтная сторона для нас, то цена должна опускаться», - цитирует чиновника РИА Новости. Он также подчеркнул, что у ФАС нет нормативной базы для давления нам фармкомпании.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба предложила снижать цены на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты до уровня цен на эту категорию лекарств в странах Таможенного союза. Предполагалось включить данную инициативу в виде поправок в постановление правительства «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП». За отказ производителей снижать цены в ФАС предлагали накладывать штраф штраф вдвое выше полученной выручки.