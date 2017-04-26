ФСБ разоблачила сторонников ИГ, готовивших теракт на Сахалине

ФСБ сообщила о задержании двух сторонников запрещённого в России "Исламского государства", планировавших теракт на Сахалине. "На острове Сахалин пресечена деятельность сторонников… организации "Исламское государство", планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей… В городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из центральноазиатских республик и гражданин РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков у задержанных изъята самодельная бомба с поражающими элементами, пропагандистские материалы и экстремистская литература. В мобильных телефонах, подозреваемых обнаружены схемы изготовления самодельных взрывных устройств.

В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело.