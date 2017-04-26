Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У губернатора-взяточника Хорошавина изъяли имущества почти на 2 млрд рублей

Опубликовано 26.04.2017 в разделе комментариев 0

чайка сахалин хорошавин
У губернатора-взяточника Хорошавина изъяли имущества почти на 2 млрд рублей

У экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина изъято незаконного приобретенного имущества почти на 2 млрд рублей, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка в среду в Совете Федерации.

"В прошлом году прокурорами заявлено 29 исков об обращении в доход государства недвижимости и иного имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Судами уже удовлетворено 15 из них. Только у бывшего губернатора Сахалина Хорошавина такого имущества изъято на 1,8 млрд рублей", - цитирует Интерфакс генпрокурора.

Напомним, Гагаринский суд Москвы признал законными действия судебных приставов, конфисковавших имущество сына Александра Хорошавина Игоря.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества.

В настоящий момент его дело слушается в суде Южно-Сахалинска, который решил конфисковать имущество семьи бывшего губернатора в доход государства, после чего приставы изъяли принадлежащие Хорошавину, его жене и сыну автомобили и недвижимость в Москве.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ракетная техника Украины уже обгоняет Африку, а вот продвижение пока не очень
Ракетная техника Украины уже обгоняет Африку, а во...
26.04.2017
Павел Салин: конец ПИАРастии
Павел Салин: конец ПИАРастии
26.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У губернатора-взяточника Хорошавина изъяли имущества почти на 2 млрд рублей (0)
ФСБ разоблачила сторонников ИГ, готовивших теракт на Сахалине (1)
ФАС не станет заставлять производителей лекарств снижать цены до уровня других стран (1)
20-летний житель Брянска получил более двух лет колонии за посты в интернете (3)
Ракетная техника Украины уже обгоняет Африку, а вот продвижение пока не очень (3)
ВЦИОМ: россияне счастливы как никогда (4)
Почти половина россиян поддержала отставку Дмитрия Медведева (5)
Первый авианосец китайского производства спущен на воду (2)
Скоро европейцы узнают, что такое "на подвал" (29)
Эрдоган: Путин пообещал не защищать Асада (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Нет доверия...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О предательстве "элит",- чиновников и интеллигенции
Максим Калашников Максим Калашников: Новое слово в политтехнологии: брать Рейхстаг вновь и вновь. Реконструкторы в госмасштабах
Максим Калашников Максим Калашников: Зову на марш против беспредела 29 апреля!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss