У губернатора-взяточника Хорошавина изъяли имущества почти на 2 млрд рублей

У экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина изъято незаконного приобретенного имущества почти на 2 млрд рублей, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка в среду в Совете Федерации.

"В прошлом году прокурорами заявлено 29 исков об обращении в доход государства недвижимости и иного имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Судами уже удовлетворено 15 из них. Только у бывшего губернатора Сахалина Хорошавина такого имущества изъято на 1,8 млрд рублей", - цитирует Интерфакс генпрокурора.

Напомним, Гагаринский суд Москвы признал законными действия судебных приставов, конфисковавших имущество сына Александра Хорошавина Игоря.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества.

В настоящий момент его дело слушается в суде Южно-Сахалинска, который решил конфисковать имущество семьи бывшего губернатора в доход государства, после чего приставы изъяли принадлежащие Хорошавину, его жене и сыну автомобили и недвижимость в Москве.