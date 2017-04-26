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Московский листок

Чайка предложил расширить список сайтов для внесудебной блокировки

Опубликовано 26.04.2017 в разделе комментариев 1

Чайка предложил расширить список сайтов для внесудебной блокировки

Генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил расширить перечень сайтов, подлежащих блокировке во внесудебном порядке, передает РИА «Новости». По его словам, в этот список необходимо внести сайты, которые возбуждают национальную рознь и оправдывают терроризм.

"Доступ к материалам, возбуждающим национальную рознь, оправдывающим терроризм, сейчас блокируется только после распоряжения Роскомнадзора по решению суда", - заявил генпрокурор на заседании Совфеда.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 26.04.2017 14:17
Чайка знает что делает! Сайты надо все заблокировать кроме сайтов Телкеканалов и Партийный сайтов! Иначе на остальных сайтах будут писать террористы и экстремисты! При Ленине был ГосКоптроль над информацией! И при Великом Вожде Сталине был ГосКонтроль над информацией! Если не будет ГосКонтроля то наша лодка раскачается и наш Путин может потерять власть а это недопустимо! Власть должна принадлежать Путину как принадлежала Великому Ленину и нашему Большевистскому Красному Вождю товарищу Сталину!
Сталин! Путин! ГУЛАГ! Чайка! Вышинский! Ежов! Криворучко! Берия! Берл Лазар! Коммунизм-Ленинизм! Большевизм-Путинизм!
Наша цель - Коммунизм!
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