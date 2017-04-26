Чайка предложил расширить список сайтов для внесудебной блокировки

Генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил расширить перечень сайтов, подлежащих блокировке во внесудебном порядке, передает РИА «Новости». По его словам, в этот список необходимо внести сайты, которые возбуждают национальную рознь и оправдывают терроризм.
"Доступ к материалам, возбуждающим национальную рознь, оправдывающим терроризм, сейчас блокируется только после распоряжения Роскомнадзора по решению суда", - заявил генпрокурор на заседании Совфеда.
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Я тоже за Андрееча написал 26.04.2017 14:17
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