Чайка предложил расширить список сайтов для внесудебной блокировки

Генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил расширить перечень сайтов, подлежащих блокировке во внесудебном порядке, передает РИА «Новости». По его словам, в этот список необходимо внести сайты, которые возбуждают национальную рознь и оправдывают терроризм.

"Доступ к материалам, возбуждающим национальную рознь, оправдывающим терроризм, сейчас блокируется только после распоряжения Роскомнадзора по решению суда", - заявил генпрокурор на заседании Совфеда.