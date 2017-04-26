Тимакова назвала "политическим заказом" падение рейтинга Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не намерен придавать значения политически ангажированным социологическим опросам, заявила журналистам пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.
"Председатель правительства не придает особого значения данным социологических опросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу", - сказала она, комментируя апрельское исследование социологов согласно которому почти половина россиян поддерживают отставку премьера.
В свою очередь в Кремле падение рейтинга Медведева объяснили «сложностью» его работы. "Работа правительства сложна, правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо", - заявил Песков журналистам в среду.
"Социология опубликована недавно, наверно, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, но с известными допусками", - отметил пресс-секретарь президента.
Напомним, согласно результатам опроса, опубликованным "Левада-центром" в среду, за год уровень доверия россиян к премьер-министру упал на 20% (с 53% до 33%). При этом 10% относятся к нему положительно, 30% — нейтрально, еще 21% «не может сказать о нем ничего плохого». Почти половина (45%) опрошенных выступают за отставку Медведева.
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Василий(4) написал 26.04.2017 14:42
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Она-таки выдала "государственную" тайну своего криминального паханата: оказывается рисованных ими "рейтинг" зависит от политического заказа.
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Тимакова публично обнажилась!
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Это примерно, как литрополит содомский-гоморрский и бутлегер всея Руси Гундяев (агентурная кличка - "Михайлов"), всем говорит - "храни вас господь", а сам, не веря своим же словам о гарантиях персонажа древнееврейских сказок, отдает свое бренное тело и душу под опеку вооруженного бандформирования ФСО. :)
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Ну с попами давно все понятно, потому что более грубого, циничного, надменного, такого весьма жесткого воинствующего атеизма, переходящего в богоборчество и даже в шизофрению вы нигде более не встретите, как в поповской среде. Надо только за ними внимательно наблюдать и время от времени парку поддавать.
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Но Наташа Тимакова хороша по-своему, она просто душка: легким движением своего языка она обнажилась публично! :)
Лис написал 26.04.2017 14:10
За Веру, Царя и Отечество! написал 26.04.2017 14:07
Я тоже за Андрееча написал 26.04.2017 14:01
Голосуй за тандем Путина-Медведева или проиграешь!