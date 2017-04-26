Тимакова назвала "политическим заказом" падение рейтинга Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не намерен придавать значения политически ангажированным социологическим опросам, заявила журналистам пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

"Председатель правительства не придает особого значения данным социологических опросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу", - сказала она, комментируя апрельское исследование социологов согласно которому почти половина россиян поддерживают отставку премьера.

В свою очередь в Кремле падение рейтинга Медведева объяснили «сложностью» его работы. "Работа правительства сложна, правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо", - заявил Песков журналистам в среду.

"Социология опубликована недавно, наверно, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, но с известными допусками", - отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, согласно результатам опроса, опубликованным "Левада-центром" в среду, за год уровень доверия россиян к премьер-министру упал на 20% (с 53% до 33%). При этом 10% относятся к нему положительно, 30% — нейтрально, еще 21% «не может сказать о нем ничего плохого». Почти половина (45%) опрошенных выступают за отставку Медведева.