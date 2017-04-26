Россия опустилась до уровня Таджикистана в рейтинге свободы прессы

Россия заняла 148-е место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ", расположившись между Мексикой (147) и Таджикистаном (149). Ее обошли такие страны, как Гондурас (140 - место), Зимбабве (128), Нигерия (122), Афганистан (120), Уганда (112) и Украина (102).

В прошлом году Россия была на том же месте. По словам авторов рейтинга, в России «давление на независимую прессу растет». «По мере того как телевизионные каналы продолжают затоплять зрителей пропагандой, климат становится все более тягостным для тех, кто пытается поддерживать качественную журналистику», - отмечают авторы исследования.

Первые три строчки в рейтинге заняли Норвегия, Швеция и Финляндия. На последних трех местах оказались Туркмения, Эритрея и Северная Корея.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин комментируя рейтинг заявил, что уровень свободы СМИ министерство «абсолютно устраивает». «Мы давным-давно не обращаем внимания на ту галиматью, которую пишет эта никому не известная организация», - цитирует Волина "Коммерсант".