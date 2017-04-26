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Московский листок

Обеспечение ЛНР электроэнергией обойдется россиянам в 3 млрд рублей

Опубликовано 26.04.2017 в разделе комментариев 1

Обеспечение ЛНР электроэнергией обойдется россиянам в 3 млрд рублей

Затраты России на обеспечение электричеством самопровозглашенной Луганской народной республики могут составить 3 млрд рублей в год, заявил глава Фонда энергетического развития России Сергей Пикин.

По его словам, отдельным районам Луганской области необходимы порядка 400 мегаватт мощности, в год это составит около 2 млрд киловатт-часов. При этом на российском оптовом рынке электроэнергии один киловатт-час стоит полтора рубля. В итоге это и даст 3 млрд рублей.

Он также предположил, что ни одна энергокомпания не будет брать на себя ответственность за подачу электроэнергии в "ЛНР", чтобы не попасть под санкции. По словам, поставки электроэнергии скорее всего будут происходить неофициально под видом потери в электросетях.

Напомним, накануне стало известно, что правительство РФ решило обеспечить Луганскую область Украины бесперебойными поставками электроэнергии в связи с тем, что Киев прекратил электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", - заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

По его словам, ситуация с отключением электроэнергии в Луганске "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".

"Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе", - цитирует Интерфакс Грызлова.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик739 написал 26.04.2017 16:03
Во сколько Русским Людям обходится Авантюра в Сирии?
Сколько Русских Душ загублено на чужой войне?
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