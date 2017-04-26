Николай II, Дзержинский, Сталин: оживающий театр абсурда

Хотите знать, как выглядит е...ный п...ц?

Примерно так!

А мы, помнится, в 90-е смеялись над Валентиной Жариковой (кто-нибудь в курсе, жива ли она?)

"Русским коммунистам пора расстаться с коммунистической химерой. Националистам -- с бесперспективным разоблачением евреев, на фоне которого нашей молодежи навязывался фашизм, и объединившись с православными сталинистами в русское общенародное сталинское монархическое движение, продлить начатое Сталиным возвращение к монархической форме правления... Только самодержавная монархия, не посаженная "демократами", а заслуженная у Господа русским народом, уже не разделенным на "красных" и "белых", а объединенная в русском общенародном сталинском монархическом движении (РОСМД), способна спасти Россию".

Кажется, Россия все больше превращается в театр абсурда, в котором оживают самые шизофренические декорации...