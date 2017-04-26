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Московский листок

Николай II, Дзержинский, Сталин: оживающий театр абсурда

Опубликовано 26.04.2017 автором Дмитрий Огнеев в разделе комментариев 3

путин сталин царь романовы монархия
Николай II, Дзержинский, Сталин: оживающий театр абсурда

Хотите знать, как выглядит е...ный п...ц? 

Примерно так!

А мы, помнится, в 90-е смеялись над Валентиной Жариковой (кто-нибудь в курсе, жива ли она?)

"Русским коммунистам пора расстаться с коммунистической химерой. Националистам -- с бесперспективным разоблачением евреев, на фоне которого нашей молодежи навязывался фашизм, и объединившись с православными сталинистами в русское общенародное сталинское монархическое движение, продлить начатое Сталиным возвращение к монархической форме правления... Только самодержавная монархия, не посаженная "демократами", а заслуженная у Господа русским народом, уже не разделенным на "красных" и "белых", а объединенная в русском общенародном сталинском монархическом движении (РОСМД), способна спасти Россию".

Кажется, Россия все больше превращается в театр абсурда, в котором оживают самые шизофренические декорации...



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Каяться не будем?
орп написал 26.04.2017 17:34
Прости, Россия, не всю контру додавили!
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Каяться не будем?
Э тО что ?! написал 26.04.2017 17:22
Но, без покаяния не будет искупления.
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(без названия)
Лис написал 26.04.2017 17:20
Романов никогда не поднимал тост:"За русский народ" как это сделал Сталин.Символом Советского русского мира стал тот кого нет на плакате-Ленин.
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