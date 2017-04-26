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Московский листок

В армии и Росгвардии украли 13 миллиардов рублей за год

Опубликовано 26.04.2017 в разделе комментариев 1

В армии и Росгвардии украли 13 миллиардов рублей за год

Ущерб от мошенничества и краж в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии в 2016 году превысил 13 миллиардов рублей, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2016 году.

"В Вооруженных силах и войсках национальной гвардии Российской Федерации доля общеуголовных деяний составила почти 80%. Почти треть таких преступлений — мошенничества и кражи (28,8%), в том числе военного имущества и бюджетных средств. В результате этих правонарушений, в первую очередь коррупционного характера (рост на 6,4%, 2 тысячи 391 преступление), государству нанесен ущерб в размере свыше 13 миллиардов рублей", - цитирует документ РИА Новости.

В докладе отмечается, что государству возмещен ущерб только в 4,2 млрд рублей. Также в федеральную собственность возвращено более 100 объектов недвижимости стоимостью почти 2 млрд рублей.

По данным генпрокуратуры в минувшем году снизилась преступность среди офицеров на 14,1% до одной тысячи 646 человек и среди военнослужащих по призыву на 32% до тысячи 130 человек. Но при этом увеличилось количество преступлений, совершенных проходящими военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов. Рост составил 4,8%. Каждое четвертое из преступлений – это самовольное оставление части.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик742 написал 26.04.2017 17:33
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