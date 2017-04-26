Генпрокуратура признала "Открытую Россию" угрозой для конституционного строя

Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу на территории РФ ряда иностранных неправительственных организаций, в том числе созданную по инициативе Михаила Ходорковского "Открытую Россию".

"По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания)", - цитирует Интерфакс официального представителя ведомства Александра Куренного.

По его словам, работа этих НКО направлена на "дискредитацию результатов проходящих в России выборов", "инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации", что угрожает "основам конституционного строя и безопасности страны".

В свою очередь в организации "Открытая Россия" ответили на решение Генпрокуратуры о признании ее нежелательной в России. «Открытая Россия», которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может», - говорится в сообщении на сайте организации.