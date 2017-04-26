"Россия отказала в доверии правительству, но Димону - плевать"

Почти половина россиян — 45% респондентов — в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства России Дмитрия Медведева. Такие выводы следуют из апрельского опроса Левада-центра. «Определенно за» отставку Дмитрия Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%.
Скорее против отставки правительства было 25%, категорически против - 8%. 23 процента не определились. То есть против отставки премера 33 процента - это определенно меньше, чем тех, кто за.
Сам Медведев, по обыкновению, не снизошел до комментария мнения какого-то быдла - высказалась его пресс-секретарь.
«Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных Левада-центром по вполне определенному политическому заказу», — цитирует Тимакову «РИА Новости».
Не придает значения. Молодец. Не вы меня назначали, не вам меня и обсуждать.
Директор Левада-центра Лев Гудков в долгу не остался и потребовал извинений «за лживое утверждение, что это «политический заказ», но это уже совсем не интересно. В конце концов, это ж не Гудкова опрашивали социологи, а граждан.
Мы, конечно же, проведем по обыкновению свой социологический опрос, аналогичный левадовскому - это уж точно будет не политический заказ, нафиг кому-то нужно нам его заказывать? На его результаты даже Тимакова не реагирует, а что касается мнения граждан - выше уже сказано, какой прибор на него положен как правительством, так и его руководителем.
Наш предыдущий опрос на тему "На каком основании вы считаете себя православным?", например, наглядно показал, что реально православных у нас все те же 3 процента, и не более, о чем мы писали ранее на основании данных МВД.
Всего 3 процента россиян отмечало Пасху
Проверили - сошлось.
И что, не только патриарх Кирилл, но и его обращенный к обществу интерфейс в лице господина Легойды даже и не думают реагировать. Не хотят и не надо, это их дело, церковь у нас пока что добровольная организация. Но реагируют те граждане, для которых мы пишем. И у которых спрашиваем их мнение.
Точно также отреагировали не так уж давно на нашу публикацию Навальный помог Мухину - долг платежом красен и в правительстве РФ, то есть - никак. На публикацию фонда Навального высказалась все та же Тимакова, работа у нее такая. Нашу статью, которую по данным счетчика Майл.ру только на нашем портале прочли около шести с половиной тысяч граждан плюс неизвестно сколько по ссылкам и в соцсетях, вообще "не удостоили" - это нормально, нам гораздо приличней проходить по категории "недостойного быдла", нежели тех, на кого падает взор начальственного ока.
Но зато все эти схемы, фотографии и комментарии - это точно не заказ! Ну кто будет заказывать что-либо быдлу для быдла? У нас железное алиби!
А вот факт резкого снижения рейтинга не-Димона и его шайки кабинета министров - явно произошел не без влияния публикаций об имущественном состоянии премьер-министра.
Хотя даже странно - красивый такой домик, явно со вкусом у его владельца все в порядке.
Но тут не в пейзажах дело, а еще и в привязке к местности.
Ландшафт - он уникален, а если на плане есть еще и топографические отметки...
...то каждое дерево, каждый вид из окна - это еще и доказательство обвинения.
Какого обвинения, спросите вы? Ведь нет никаких теток в смешных балахонах, никаких мордатых приставов и других признаков современного российского правосудия.
Но вот статья 118 Конституции РФ утверждает, что "Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом". А конституция говорит нам, что "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ" (ст.3).
Судебная власть - это тоже власть, одна из ее разновидностей. И она тоже принадлежит народу. Так вот, на основании имеющейся у него информации, народ и судит. "Суждение" и суд - слова однокоренные.
Возможно, кто-то этого не понимает, не прочувствовал, но именно сейчас идет суд народа над представителями власти, каковые надежд, которые на них возлагали люди, не оправдали - зато свое материальное положение очень заметно улучшили.
Всего сто лет назад по всей России горели барские усадьбы. Думаете, это была бессудная расправа? Нет, этому предшествовал суд народа - народ суждение выносил. А сами якобы "бессудные" расправы - это уж было исполнение народного приговора. Хотя уж у царя-то гвардия была - ого-го! Классовая была структура, сами гвардейцы в таких усадьбах вырастали. А сейчас что? Представители тех же самых низов, за жалованье и паек? "Гвардейцы" из общежитий в Митино...
Но мы ж этого не хотим? Представители высших слоев общества не хотят точно. Но в их интересах сделать так, чтобы и все остальные слои, нижние, тоже этого не хотели... Потому что суд народа - он не гуманный, он не по закону, а "по справедливости".
Так чего ж дразнить-то нищий народ своим завышенным потреблением?
Я даже не про одного не-Димона - у других "отцов нации" все какое-нибудь другое?
"Дворец Путина" - все-таки дворец Путина?
Дворец за миллиард: Путину в отставку?..
Для Путина строится дворец на берегу Черного моря стоимостью 1 миллиард долларов, утверждает The Washington Post
Что, разве мы позабыли? Тут правда долго нас убеждали, что это-де не для Путина дворец, а для кого-то другого... Ну хорошо, не для царя, а для псаря или постельничего. Это что, лучше? Дворец-то есть, и цена у него миллиард. И ничей стоит...
Да вот и "псари" тут как тут - вот, к примеру, дворец там же, в районе Геленджика. Нет, он формально не принадлежит гражданину Гундяеву, это имущество церкви, которая "процветает, когда бедствует".
Геленджикские помещики Гундяев и другие...
Понятно, это все сиротам, а также на нужды богомольцев. А сироток и богомольцев у нас много - смотрите, какая огромная территория.
И зачем Царствие небесное с такими-то имениями? Рай, чисто рай земной...
На таком фоне не-Димоновы поместья даже с домиками для уточек выглядят довольно скромно. "Какой уж там царь - это ж сам Потемкин"...
Конечно, хотелось бы ответов на вопросы. Но понятно, что их не будет. Потому что сказать - нечего.
Однако ж отказ от дачи показаний можно истолковать и как признание вины...
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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макробий написал 26.04.2017 20:47
Еб тыть ТЫТЬ, приятно что о нас заботяться и Дмитрий Анатолич и Кожугетович, и ФСБ и РПЦ! От всего сердца, не то что коммуняки, только врали - ГДЕ СУКА КОММУНИЗМ? ОТВЕЧАТЬ! Бл! В глаза смотреть! Кто с п и .... Коммунизм!? Чья б корова блеяла!!!!
А Дмитрий Анатольевич заслужил хорошую обстановку беззаветной службой на благо русского народа, он отменил техосмотр!!!! И многое другое.
Будет весело и страшно///// написал 26.04.2017 20:42
так написал 26.04.2017 20:41
ЯЯЯЯЯЯЯ написал 26.04.2017 20:41
орп написал 26.04.2017 20:41
Что до АКМС, то сейчас в РФ это только если по музеям пошарить.
Дмитрий..г..Запорожье написал 26.04.2017 20:21
Наган это грубо и не по европейски.Еще маузер себе прикупите и кожанку.Новые времена,новые "изделия".АКМС в калибре 7,62,это лучшее из наличия того,что можно Вам посоветовать.Наш Малюк в таком калибре у Вас не достать,так что ничего лучше АКМС нет.
орп написал 26.04.2017 20:03
- Толян, брателло, напиши, что Медведев вор, я тебе денег дам!
- Миша, а денег - за что?
Владимир Алексеевич написал 26.04.2017 20:02
орп написал 26.04.2017 20:01
Дмитрий..г..Запорожье написал 26.04.2017 19:59
Рекомендации безвозмездно,т.е даром.Точно так же как и для "рЫдактора"запасайтесь АКМС.Это гораздо лучше чем карамультук,которым запасся Калашников.Можете пересмотреть на досуге внимательно,особенно после 7 минуты...https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...Вот примерно так.
Я тоже за Андрееча написал 26.04.2017 19:57
Отстоим нашу Советскую Родину! Вперед к Победе Коммунизма! Да здравствует товарищ Путин! Ура!
Лис написал 26.04.2017 19:55
11155566 написал 26.04.2017 19:42
орп написал 26.04.2017 19:35
kirilis написал 26.04.2017 19:34