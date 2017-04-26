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Московский листок

Сергей Степашин: Ельцин в 1998 году приказал мне снести мавзолей Ленина

Опубликовано 26.04.2017 в разделе комментариев 1

Сергей Степашин: Ельцин в 1998 году приказал мне снести мавзолей Ленина

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассказал о том, как в 1998 году президент Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статью Степашина журналу «Историк».

"Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: Сергей Вадимович, я принял решение — сносим мавзолей Ленина. Я говорю: Ну хорошо, а МВД тут причем? Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок", - рассказал Степашин. В тот момент он возглавлял МВД и находился в командировке в Великобритании.

"Хорошо, — говорю, — задачу я понял, я — министр и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы — президентом", - отметил Степашин.

По его словам, он неоднократно предупредил Ельцина о возможных последствиях сноса мавзолея.

"По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?» Ельцин поворчал, но мои аргументы услышал", - отметил Степашин.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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То, что нельзя в 1998, можно в 2017
Aram написал 26.04.2017 20:27
Делать возле трупа фото - стремно. Както по людоедски. Мы же не чючены какие...
Слушайте Веллера, Латынину, читайте классику - Виктора Суворова, Солженицына, Солоухина...
Будьте людьми. С большой буквы.
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