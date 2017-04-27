Назарбаев объяснил бедность казахстанцев плохими природными условиями

Оказывается, казахстанцы живут так бедно не из-за грабежа со стороны правящей семьи, не в результате разрушения промышленности и реального сектора экономики, не из-за засилья иностранных корпораций, делящих прибыль с президентом, а из-за зимы и плохих погодных условий!



Именно такой подход выбрал Назарбаев в объяснении молодежи причин того, почему основная масса казахстанцев прозябает в бедности, и при таких громадных природных богатствах не имеет никаких шансов улучшить свой жизненный уровень. Вот, что он сказал на прошлой неделе на показушном форуме молодежи «С Лидером нации к новым победам!»:



«Вы первое поколение, которое живет в условиях глобального мира, поэтому вам нужно предельно ясно понимать условия нашего роста и развития. Некоторые задают вопрос: почему мы еще не живем как в Западной Европе или как в Арабских эмиратах или, как допустим, в Америке? Не все так очевидно. Есть конкретные простые факторы, которые кардинально влияют на нашу с вами экономику и жизнь. Прежде всего, это климат, это большие расстояния, это отсутствие выхода к морю, это историческое культурное наше наследие. По сути, все эти годы мы движемся вопреки многим объективным обстоятельствам».



Пытается он повесить свою лапшу именно на уши той молодежи, которая родилась и выросла во времена его правления. Это как раз попытка уйти от назойливых вопросов, почему столько лет народ Казахстана не может вылезти из нищеты, а молодые люди из простых семей не имеют никаких перспектив. Почему дети и родственники президента оказались в списке Форбс, почему прибыли с месторождений, так и не пошли в социальную сферу, почему, наконец, триллионы тенге идут из Национального и Пенсионного фондов на поддержку частных банков?



На всё это у Елбасы есть один ответ – плохие климатические условия! «Богатые государства топ-30 лучших, куда мы стремимся с вами, или организация экономически развитых стран - ОЭСР находятся в более благоприятном климате, чем Казахстан. Это страны Западной Европы, Австралия, США, Япония, Сингапур, Южная Корея, Малайзия, Арабские Эмираты и другие», - сказал он.



Дальше больше. Он отметил, что среднегодовая температура в Германии составляет +20 тепла. В Японии +16, в США +15, в Сингапуре +27, в Малайзии +28. А среднегодовая температура в важнейших городах Казахстана - в Астане, Акмолинске, на севере, в Павлодаре и других - +2,5.



Правда, Нурсултан Назарбаев скромно умолчал о Норвегии, где нефтедобывающий сектор полностью находится в руках государства, о Канаде, о Финляндии, Швеции и Исландии, жители которых также находятся в неблагоприятных природных условиях.



Видимо поэтому столь выгодны для чиновников ежегодные весенние наводнения от таяния снега, так как каждый раз на их устранения из бюджета выделяются миллиарды долларов. Видимо поэтому за счет всей страны отстраивается утепленная Астана, а громадные средства брошены на проведение никому не нужного ЭКСПО-2017, куда бесплатно свезут 350 тысяч туристов из Китая. Видимо поэтому идет перенос производства в виде 51 завода из Китая в Казахстан, а также отдаются лучшие пахотные земли «совместным предприятиям» из поднебесной?



Правда повальная нищета и блеск дворцов – есть результат классового расслоения в капиталистическом обществе латино-американского образца, когда народ продолжает беднеть, а верхи становятся только богаче. И этот процесс будет только нарастать, а дешевые объяснения Назарбаева уже мало кого успокаивают.



Причем тут погодные условия? Может причина в бессменном Елбасы и его окружении?