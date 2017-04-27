Как мы проиграли ядерную войну, которая еще не началась

Противоракетная оборона США, сформированная вокруг российской территории, позволяет Соединенным Штатам произвести внезапный ядерный удар по РФ. Об этом в среду, 26 апреля, заявил на брифинге первый замначальника Главного оперативного штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

За 15 лет Штаты затратили на укрепление и развертывание системы ПРО 130 млрд долларов, а в ближайшие пять лет планируют вложить еще порядка 55 миллиардов. В итоге, добавил генерал, к 2022 году противоракет США будет больше, чем боевых блоков на российских межконтинентальных баллистических ракетах.

Что это значит?

Это значит, что при нанесении ответного ракетно-ядерного удара со стороны Стратегических ядерных сил РФ, подавляющее большинство наших ракет могут оказаться перехваченными. То есть вместо удара возмездия получится пшик.

Также, о чем не сказал генерал - это о том, что типоразмеры американских противоракет шахтного базирования в точности соответствуют американским же ракетам наступательного типа. То есть это те же самые ракеты, только с другой начинкой головной части. Но особенность именно этих ракет в том, что они локализованы в непосредственной близости от границ РФ, и в случае их запуска подлетное время оказывается настолько маленьким, что не позволит осуществить их перехват, даже если бы было чем.

Та же ситуация и с противоракетами на кораблях УРО - размещение ядерного оружия на надводных кораблях запрещено договорами СНВ, но если США решается на превентивный ядерный удар, то это нарушение уже некому будет оспаривать. А российские мониторинговые группы не имеют полноценного допуска на объекты ПРО.

К этому я бы добавил недавнюю угрозу применения ядерного оружия Великобританией. Дело в том, что ядерные силы третьих стран не учитываются договорами СНВ, и Россия по большому счету не ждет ядерного нападения Великобритании или Франции. Но именно у этих стран их относительно небольшие ядерные арсеналы находятся не в шахтах, а базируются либо на подводных лодках (Британия) или на подводных лодках и авиационного базирования (Франция).

То есть вполне вероятен согласованный превентивный удар ядерных сил НАТО в количестве не менее 100 боевых блоков, в первую очередь по объектам Стратегических ядерных сил РФ.

Такой удар полностью уничтожит все российские РВСН, поскольку будет нанесен с очень малого расстояния и с высокой степенью вероятности может быть даже пропущен нашей Системой раннего предупреждения о ракетном нападении. То есть для ответного удара останутся только отдельные мобильные комплексы РВСН, атомные подводные лодки и Дальняя авиация.

Те подводные лодки и стратегические бомбардировщики, которые будут находиться в местах базирования, скорее всего тоже будут уничтожены. Уцелеют только самолеты, находящиеся в воздухе на боевом дежурстве и находящиеся в море АПЛ. Система боевого дежурства в РФ весьма экономна, так что рассчитывать можно максимум на 25 процентов уцелевших сил атомного флота и дальней авиации.

Вот эти силы и должны будут нанести удар возмездия, который в большей части будет перехвачен системами ПРО.

Я разбираю пессимистический сценарий, вероятность которого, тем не менее, достаточно велика, чтобы беспокоиться. Это бесчеловечно, но для объединенного Запада будет уникальной исторической возможностью решить российский вопрос раз и навсегда.

Хотелось бы знать, что имеется у Вооруженных сил РФ для такого, прямо скажем, угрожающего сценария?

Причем особых секретов тут быть не может - система ядерного сдерживания вся строится на взаимном информировании, по принципу "если вы так, то мы эдак".

Системы ПРО, мало-мальски аналогичной американской, у нас нет и взяться ей неоткуда.

Усилить РВСН категорически нечем, учитывая, что твердотопливные ракеты хотя и имеют более ускоренный этап подготовки к пуску, но сильно ограничены по забрасываемому весу, а радикально увеличить их число нет возможности. Также никак пока обстоят дела и с жидкостной тяжелой ракетой "Воевода-2". Надо честно признать - в случае превентивного ядерного удара протвника наши РВСН - просто мишень.

В области морской составляющей Стратегических сил вообще беда - новая система "Борей"-"Булава" все еще только проект, хотя при его завершении и могла бы серьезно сдивнуть стратегическое равновесие в нашу пользу. Но сегодня три ракетоносца этого типа - несерьезно. Старые же АПЛ либо способны наносить удар только от причальной стенки, то есть в случае превентивного удара они тоже мишень - места локализации прекрасно известны вероятному противнику. Либо неконкурентны по шуму, то есть даже в море легко обнаруживаются.

Авиационная составляющая на первый взгляд выглядит несколько живей, но основная часть сил Дальней авиации все равно находится на аэродромах, постоянно держать треть машин в воздухе, как в советское время, мы не можем. Древние Ту-95 все чаще попадают под прицел обычной ПВО вероятного противника - раньше за обнаружение "Медведя" американских военных награждали, сейчас это обычное дело. Устаревшие Ту-22М имеются в большом количестве, но насколько их парк в боевой готовности, и насколько он готов к полетам в режиме постоянной готовности?.. Остаются только Ту-160, которых ограниченное количество, и дополнительный выпуск их невозможен на существующей базе, а модернизация этой машины находится пока только на бумаге. Хотя зачем стратегическому бомбардировщику изменяемая геометрия крыла? А отказ от нее существенно бы упростил и удешевил производство...

Остается только неконвенциональное оружие, вроде боевых ракетных железнодорожных комплексов - это, конечно, секрет. Как и применение тактического ядерного оружия по тем самым шахтам ПРО в Восточной Европе. Системы слежения за теми же британскими ПЛАРБ - если вдруг все четыре выйдут в море (обычно на боевом дежурстве находится одна), можно ждать удара. Наверное, постоянное дежурство большого противолодочного корабля вблизи берегов Шотландии было бы не лишним, но где у нас эти корабли?

Будь у нас авианосцев хотя бы штуки четыре, дежурство у берегов Бретани могло бы быть очень уместным в случае подъема в воздух сразу всех 60 французских "Миражей" несущих ядерные ракеты, но у нас нет авианосцев, и не будет - Минобороны уже анонсировало, что основным боевым кораблем российского флота станет ракетный фрегат (даже не эсминец и тем более не крейсер), а из океанской зоны Россия перейдет к каботажному плаванию вдоль своих протяженных берегов.

Так что имел в виду генерал Познихир, когда говорил: "Россия, конечно, будет принимать меры, мы будем все делать, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны".

Так что Россия будет предпринимать? Желательно поскорей уведомить об этом вероятного противника, а то у него соблазн ударить первым очень велик!

А так, будь у нас парламент, а не "банда кнопкодавов", то уже сегодня готовился бы вопрос импичмента президенту - верховный главнокомандующий и его команда явно не справились с одной из основных задач любой власти - обеспечением безопасности вверенной им страны! Очень хороша была Олимпиада в Сочи, и главное полезна. На не потратили 50 миллиардов долларов - Штаты затратили на укрепление и развертывание системы ПРО 130 млрд долларов, а в ближайшие пять лет планируют вложить еще порядка 55 миллиардов. один порядок цен. То есть при нашем сниженном уровне расходов на ОПК, вполне можно было уже ожидать адекватного технического ответа. Но мы пробегали и пропрыгали.

Не говорю уже об этих фееричных полетах собачек первого вице-премьера на выставки на персональном самолете, суперквартир, суперяхт и супердворцов - одно только палаццо в Прасковеевке обошлось в миллиард долларов. Неважно кому, неважно как - это могло быть примерно 500 ракет типа "Калибр"! И так далее.

Но импичмента не будет, понятно. Коней на переправе не меняют, а ослов особенно.

Значит, будет выбраковка парно и непарнокопытных, методом ядерных бомбардировок по площадям. Правда, от Старой площади "секретное" метро прямо в убежище везет, а там и таблички на кабинетах, и даже минералка на столах (по случаю войны "Нарзан", а не "Сан-Пеллегрино"). Ну а "простым лягушкам" немного освежающего апокалипсиса...